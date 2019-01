SIN LIBRERÍAS

Cada mañana despertamos con la noticia de otra librería emblemática que cierra sus puertas. Una de las últimas, Nicolás de Moya, librería médica que echa el cerrojo tras 157 años de actividad en Madrid. Antes que ella Los portadores de Sueños, La Isla, Semuret y tantas y tantas otras que no pueden resistir los nuevos tiempos en los que la tendencia ha virado hacia nuevas formas de lectura (sobre todo 'online'), a otras fórmulas de entretenimiento o simplemente a leer menos. Frente a la crónica de estas «muertes anunciadas», algunas de ellas no se resignan y pugnan por seguir vivas. Como sucedió hace unos días con la librería Westsider Rare & Used Books ubicada en Brodway, Nueva York. El dueño anunció en un comunicado que el establecimiento cerraba. Que las cuentas no cuadraban y que estaban al borde de la quiebra. El caso es que los vecinos, al enterarse, se movilizaron y en menos de una semana recaudaron los fondos necesarios para que permaneciese abierta.

Yo también viví una iniciativa similar cuando residía en Boston. La biblioteca de uno de los pueblos colindantes se clausuraba por falta de personal y de recursos y la respuesta fue masiva. La gente de los alrededores se organizó en turnos de trabajo voluntario y se cedieron volúmenes a la biblioteca, que reabrió con un horario de atención al público cubierto por ellos mismos y cientos de novelas nuevas. Tuve la suerte de que me permitieran colaborar catalogando obras y atendiendo alguna de las sesiones de lectura con las que se revitalizaba la vida del local.

No digo que el 'crowdfunding' sea la mejor solución ni pretendo hacer hipótesis sobre cómo frenar esta tendencia. No tengo la respuesta ideal. No quiero frivolizar ni sé cuál es la panacea. Solo sé que esta noche he soñado que salía de casa y que me ponía a caminar por una calle, por un barrio, por una ciudad. Una ciudad sin historias enredadas entre sus páginas y contadas a media voz antes de dormir. Sin olor a papel ni cubiertas de tapa dura. Por la ciudad más triste del mundo. Una ciudad sin librerías.