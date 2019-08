El Levante juvenil de División de Honor se lleva en Dénia el Trofeo Pascual Martí La plantilla del Club Deportivo Dénia en la puesta de largo del equipo, el martes en el Diego Mena. / Javier Zamora Los azulgrana marcaron en el último suspiro y vencieron por 0 a 1 a los conjunto groguet, que tuvo bajas importantes como Santafé y Jordi JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 22 agosto 2019, 00:18

El equipo juvenil del Levante UD que milita en la División de Honor fue el invitado de lujo para la presentación del nuevo proyecto deportivo del CD Dénia. Anoche comenzó una nueva etapa en el seno del club dianense, con menos presupuesto pero con las mismas o mayores ganas de hacer una temporada digna.

Con una buena presencia de público en la grada del campo Diego Mena, fueron saltando al terreno de juego los equipos juveniles, primero el B, con su técnico, Juanvi Villalba a la cabeza y posteriormente al A que dirige Guillermo Santosjuanes. Una vez recibida la correspondiente ovación para los filiales llegó el turno al primer equipo. Las caras nuevas saltaron primero, a continuación, llegó el turno para los que ya estaban en la plantilla la temporada pasada. El capitán Carlos Ribes, fue el último en salir. Seguidamente se presentó al cuerpo técnico que dirige Manuel Esteban.

Desde el palco, Carlos Ribes, habló en nombre de la plantilla y mostró palabras de agradecimiento, «me consta que todos los que estáis aquí nos apoyaréis al máximo, nos espera una temporada complicada pero llena de ilusión para todos nosotros».

El técnico, Esteban se dirigió al público, «todos nosotros tenemos muchas ganas de hacer una buena temporada, pero sin vosotros todo será más complicado. Os prometo mucho trabajo y que por esfuerzo no va a quedar. Espero que nos acompañéis cada domingo ya que os vamos a necesitar». El presidente en funciones, Juan Benavent señaló que, «el proyecto es austero pero no por ello vamos a renunciar a nada. Llega el momento de cambiar el ciclo que ha llevado el club en temporadas anteriores. Me consta que hay gente que nos apoya y eso es lo más importante, me tendréis con vosotros como mínimo hasta final de año».

Respaldando al club desde el Ayuntamiento estuvo presente el edil de deportes, Raúl García de la Reina que se dirigió a los jugadores, «recordad que allá por donde juguéis lleváis el nombre de Dénia, os pido que siempre lo deis todo y que tengáis una buena temporada». Posteriormente al acto de presentación se disputó el Trofeo Pascual Martí, que se inició con un minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos, Pepe 'El Pegolí' y Paco Serradell.

Ambos equipos en el encuentro se mostraron imprecisos a la hora de jugar la pelota con criterio. En los locales se echaron en falta Santafé y Jordi, dos piezas claves en el engranaje del juego creativo. Josep fue quien tomó el mando del juego junto a Vicent, ante un Levante que tampoco se mostró cómodo sobre el campo. Lo positivo que sacó el técnico local, fue que a su equipo apenas le crearon ocasiones, la disciplina táctica y sobre todo la presión impidió que un buen conjunto como es el granota pudiese dominar un partido que se mostró muy parejo en cuanto a la posesión del esférico. En la última jugada del partido un despeje del meta local, Pedro Prats con el píe se estrelló en la cabeza del delantero levantinista y el balón acabó en el interior de la portería dianense. No hubo tiempo para nada más, ya que se sacó de centro y el colegiado señaló el final del partido.

Toni Martí en representación de la Familia Martí fue quien entregó los trofeos, al finalista, CD Dénia y al campeón, Levante UD. Los dianenses ya prepara su último partido de pretemporada que será este sábado, de nuevo, en el campo Diego Mena, donde recibirán la visita del Benisanó, equipo de la Primera Regional.