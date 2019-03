Lección de deportividad del benjamín Paidos ante la EM Fúbol Sala Dénia El equipo benjamín del Paidos con Grimalt y otros técnicos. / LP Los colegiales, ante la negativa del árbitro de anularles un gol que no cruzó la línea, optaron por dejarse marcar un tanto y equilibrar el juego J. ZAMORA DÉNIA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:55

El equino benjamín del Paidos, que entrena Nataniel Grimalt, dio una lección de deportividad esta semana en un partido contra el EM Fútbol Sala Dénia, con quién tienen una máxima rivalidad por liderar el fútbol sala base del municipio. En el choque que jugaron este jueves tras las clases. Nada más comenzar el encuentro, el conjunto colegial en su primer ataque marcó un tanto. El árbitro mal posicionado dio el gol por válido cuando realmente el esférico no había traspasado la línea de gol.

Los pequeños de la EM Fútbol Sala le comentaron que no era gol, dado que la pelota no había traspasado totalmente la línea. El árbitro no atendió a las indicaciones ni a las protestas de estos jugadores y concedió el gol al benjamín del Paidos. Incluso algunos jugadores del conjunto colegial le comentaron al colegiado que no había sido gol, pero finalmente el árbitro dio validez al tanto.

La reacción en el banquillo del Paidos Dénia no se hizo esperar. El técnico, Nataniel Grimalt, y el coordinador, Alfonso Llorca, indicaron a sus jugadores que se dejasen meter un gol por parte del conjunto rival.

Este gesto fue muy aplaudido y agradecido por el banquillo EM Fútbol Sala Dénia ya que les permitió lograr el empate a un gol. La decisión que es una clara muestra de lo que significa el verdadero 'Fair Play'. del que muchos otros deportistas, jugadores, técnicos y dirigentes deberían de tomar nota. El resultado final del encuentro fue lo de menos (9-5) para el Paidos Dénia, porque lo que triunfó el jueves por la tarde fue la deportividad.

Esta actitud del Paidos fue agradecida públicamente a través de la redes sociales por el propio director de la Escuela Municipal de Fútbol Sala de Dénia, José Luis Mengual.