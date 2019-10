Laura Chardí, la clave de sol de la falla Centro La comisión dels Quatre Cantons de Dénia presenta a la fallera mayor y al presidente, David Jaén, en un acto con la música como hilo conductor DÉNIA. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:54

La falla Centro exaltó a su fallera mayor, Laura Chardí Cervera, en un acto en el que la música se convirtió en el hilo conductor. El presentador, Pepe Martí, explicó la importancia de los acordes y las notas en el estado de ánimo de la ciudad de Dénia durante los días de la fiesta fallera, en los que la música se erige como uno de sus puntales. Según explicó, Laura era «la clave de sol» que daba sentido a la partitura de la comisión dels Quatre Cantons.

La joven protagonista explicó al público que se congregó en el Auditorio del Centro Social que desde que pertenecía a ese distrito «siempre he soñado con este momento, el de ser fallera mayor, y he de decir que la realidad supera a la ficción». Laura Chardí destacó que todo el camino que había recorrido no habría sido posible sin el apoyo de su familia que, aunque no estaba vinculada a la falla, siempre se había volcado en los deseos de su hija.

También tuvo palabras de cariño y agradecimiento para David Jaén García. «Es mi presidente, pero por encima de todo es mi amigo y compartir esta experiencia contigo no es algo que pueda expresar con palabras», reconoció.

Fueron dos amigas de Laura Chardí las encargadas en ensalzar a la fallera mayor. Ambas, que ya saben lo que supone ostentar ese cargo, alabaron su sentido de la amistad y la animaron a disfrutar de ese sueño que estaba viviendo, su reinado.