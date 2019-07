Esta columna hoy va de verano y Urbanismo, y así todo junto y mezclado, como si no hubiera un mañana, que ya sabemos que es una hipótesis. Yo únicamente les advierto.

Esta semana la cosa se ha ido de madre. Más aún. Estábamos todos tan felices con el aire acondicionado, la playita cervecera y probando todo tipo de repelentes contra el mosquito tigre, y de pronto LAS PROVINCIAS va y publica: Dénia ocultó que el Consell rechazó evaluar el PGE por la «falta de informes determinantes» ¡Toma ya!

¿Pero por qué? ¿Qué falta hacía, compañeros? ¿No estábamos con lo del codo con codo?

Pues al poco tiempo sale la concejala del ramo y dice que no, que a ver, que no. Que todo está clarinete, que cuando nos dijeron que había deficiencias, pues las subsanamos y seguimos adelante. Que aquí todos tranquilos.

¡Mira qué bien! Pues nada, volví a lo importante: a untar con amoníaco diluido las picaduras porque el repelente no funcionó. Y ¡ostras! Las declaraciones de la concejala tampoco, que ayer mismo al propio Consell le dio por contestar que si quieres arroz. Porque los dictámenes finales de los informes sectoriales no me los has enviado -sea lo que sea lo que signifique esto-, Dénia mora (y cristiana, que me he puesto en modo fiestas ON, aunque ahora llegan las mayores y para las otras queda un mes).

Y tenemos así un culebrón montado en Dénia que ríete tú de las tardes chicharreras de ventilador y televisión.

Hace un tiempo, hablando con el alcalde y flamante ganador de las elecciones, nos dijo que los resultados electorales eran también un respaldo a la gestión de la concejala de Urbanismo, cuyo trabajo le había costado algunas lágrimas. Yo me quedé con esa copla -la tengo hasta grabada- porque me dio por pensar que dada la (pésima) suerte que tiene el Ayuntamiento en los tribunales, a las últimas sentencias me remito, a ver si los que terminamos llorando somos todos nosotros.