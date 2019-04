Corre el año 1939 y los miembros del gobierno británico se hallan sumidos en una gran preocupación. La invasión por parte del ejército nazi y la entrada en la Segunda Guerra Mundial parecen tan inminentes como inevitables. Para levantar la moral y concienciar a la población, el Ministerio de Interior inglés y su departamento de propaganda deciden propagar varios mensajes. Utilizando un diseño muy simple en el que destaca la corona del rey Jorge VI, lanzan consignas como 'Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us victory': «Tu coraje, tu alegría y tu determinación nos traerá la victoria» o 'Freedom is in peril: defend it with all your might': «La libertad está en peligro: defiéndela con todo tu empeño». Ya por último, idean un tercer eslogan (más simple) que no es otro que 'Keep calm and carry on': «Mantén la calma y sigue adelante».

Sin embargo, Gran Bretaña se abstiene de emitir este último mensaje que al final no llega a ser usado, siendo la mayor parte de esos carteles destruidos. Los pocos que sobreviven permanecerán ocultos casi 60 años hasta que en el 2.000 Stuart Manley, propietario de la librería Barter Books, tropieza por casualidad con uno de ellos en el fondo de una caja. A Manley le parece tan curioso que decide enmarcarlo y colgarlo en una pared de su tienda. A partir de entonces muchos clientes se interesan por comprarlo y surge la frase-icono que seguro que conocéis si habéis visitado Reino Unido. La expresión 'Keep calm' se ha hecho tan popular que hoy puedes encontrar versiones de todo tipo en cualquier rincón del país y aplicadas a cualquier temática. A mí me gusta porque me parece que refleja de forma excelente el sentido del humor británico que, además, es muy de jugar con el lenguaje. Como el último nuevo verbo que se han inventado - 'Brexiting', al que le dan la siguiente definición: «despedirse de todos en una fiesta para finalmente quedarse». Humor inglés. En fin, decidan los 'British' o no irse de la fiesta habrá que aplicarnos todos el 'Keep calm'. No queda otra...