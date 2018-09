Los juveniles del CD Dénia tienen un difícil choque frente al CF Inter San José A los groguet les espera un desplazamiento complicado al campo municipal de Beniferri tras el varapalo sufrido ante el Valencia J. ZAMORA DÉNIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:32

Después del varapalo sufrido ante el Valencia CF, los juveniles dianenses se medirán en el campo municipal de Beniferri a uno de los equipos que mejor inicio de liga ha realizado, el CF Inter San José. En casa ha sacado sus partidos con bastante solvencia, venció por 5 a 0 al Villarreal B y al At. Ciudad de Benidorm por 2 a 1.

Lejos de su feudo empató frente al Levante UD B y cayó la pasada semana en el complicado campo del Alboraya. Estos resultados le han aupado a la tercera posición en la clasificación con 7 puntos.

En las filas dianenses hay urgencias por salir de los puestos que ahora ocupa el equipo. Estar en la zona baja de la tabla no es bueno y ya cuentan con la experiencia de la temporada anterior y saben que es complicado salir. No se presumen que vaya a haber demasiados cambios con respecto al once que salió de inicio ante el Valencia. Aunque algún retoque se hará ya que se cometieron demasiados errores defensivos.

Por su parte, el juvenil B del Dénia juega esta tarde, a las 18.30 horas, un clásico ante el Oliva en el campo El Morer. El conjunto de La Safor llega a esta cita tras haber saldado sus encuentros con dos victorias y dos derrotas. Cayeron en casa ante la UE Gandia y la semana pasada en su visita al campo de Alfàs del Pi. Sus triunfos los consiguieron ante la UD Alginet y el Torrent CF. El conjunto blavet está situado en la tercera plaza de la clasificación. Ante sus seguidores no querrán dejarse sorprender por un CD Dénia que llega a este duelo tras caer estrepitosamente ante la UD Alzira por un contundente marcador de 0 a 4.

Esa derrota está olvidada y los chavales dianenses buscarán no regresar sin puntuar de este corto desplazamiento a la Safor. Ambas formaciones se conocen muy bien, por lo que no se espera que vayan a haber sorpresas. Será un encuentro especial para el cuadro técnico groguet ya que son de Oliva y en esta ocasión se sentarán en el banquillo del equipo visitante.