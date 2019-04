Los jugadores del Dénia vuelven a entrenar tras cobrar parte de la deuda Imagen del entrenamiento del CD Dénia. / LP El equipo ha tomado unos días de vacaciones por la Semana Santa y el martes regresa al trabajo para preparar el partido ante la UD Carcaixent J. ZAMORA DÉNIA. Jueves, 18 abril 2019, 00:49

La plantilla del CD Dénia volvió a los entrenamientos tras cobrar parte de la deuda que el club mantiene con ellos. En un principio el cuerpo técnico encabezado por el entrenador, Diego Miñana, había programado un entrenamiento para el martes. Los jugadores, tras el partido frente al Portuarios, comunicaron que su intención era la de no entrenar mientras no cobrasen, es decir, que no iban a acudir a esa sesión preparatoria. Al parecer se les dijo desde el club que debía de presentarse a ese entrenamiento ya que se les iba a abonar parte del dinero.

Jugadores y cuerpo técnico se acudieron a las instalaciones del campo Diego Mena, y también lo hicieron el presidente en funciones, Antonio Martí, alguno de sus directivos y el director deportivo, Tano Bertó. Allí mantuvieron una reunión dentro del vestuario y se procedió al pago de un mes de lo adeudado, según Bertó. Posteriormente, los jugadores pasaron al terreno de juego para completar la sesión preparatoria.

El hecho de cobrar parte del dinero pendiente ha devuelto la alegría entre una plantilla que andaba preocupada en las últimas semana al ver el cariz que presenta la situación límite por la que atraviesa el club. Cabe destacar el esfuerzo que la plantilla y el cuerpo técnico están realizando en una situación tan complicada, dando la cara en todos los partidos hasta conseguir ser líderes del grupo.

Ahora, a falta de cuatro partidos para la conclusión de la liga y cuando se tiene la posibilidad de jugar la promoción de ascenso, esta inyección de moral a buen seguro que ha venido muy bien de cara a esos encuentros. El equipo ha tomado unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, donde se paraliza la competición. Se volverá al trabajo el próximo martes para preparar el partido que el Dénia jugará ante la UD Carcaixent.