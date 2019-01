Los jugadores del Dénia votan no volver a entrenar ante la falta de pago El director deportivo les comunicó que hasta el viernes no tendrían una respuesta a sus peticiones de cobro de las mensualidades adeudadas JAVIER ZAMORA Miércoles, 30 enero 2019, 12:36

La plantilla del primer equipo del CD Dénia protagonizó su segundo plante de la temporada, al negarse a entrenar en la primera sesión de la semana que debía de haberse celebrado el martes. Se presumía que algo parecido podría ocurrir ante la falta de soluciones aportada desde la directiva. Hace quince días, cuando se produjo la primera negativa a entrenar, se consiguió apagar el incendio al convencer el director deportivo, Tano Bertó, a los jugadores. En esa reunión se les dijo que en quince días la situación podría arreglarse.

Una vez transcurrido el plazo, los jugadores remitieron sus peticiones a Bertó, quien se personó en el entrenamiento para comunicarles que se emplazaba a la plantilla al viernes para dar respuesta a sus peticiones. Los jugadores votaron y salió la opción de no volver a los entrenamientos hasta que se solvente el tema. En la reunión con los jugadores, además de Tano Bertó, estuvieron varios directivos, pero no la presidenta, Gema Estrela, ausente por motivos laborales.

El propio Bertó ha declarado a LAS PROVINCIAS que, «mi misión esta temporada no es la faceta económica, yo simplemente vengo desarrollando funciones en la parte deportiva. La presidenta me comunicó que hiciese una plantilla para subir y así lo he hecho. Ella me dijo del dinero que había disponible para fichar y yo fiché lo que creí mejor para el club. No me he salido del presupuesto que ella me dijo que había, pero yo no soy quien tiene que recoger ese dinero, eso es tarea de ella y de sus directivos».

Además, el propio Bertó ha explicado que, «ella sabía que el patrocinador de la temporada pasada no iba a seguir, ya que se lo comente». El director deportivo no tiene intención alguna de presentar la dimisión ya que como él explica, «en lo deportivo creo que se está haciendo una gran temporada, estamos cerca de la promoción de ascenso que era lo que se me pidió».