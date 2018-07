El juez da la razón a la oposición de Benitatxell en la moción de censura Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Poble Nou de Benitatxell. / Tino Calvo Los concejales de I-Ma, Compromís y Toni Colomer estudian presentar la propuesta que apartaría de la alcaldía a Josep Femenia B. ORTOLÀ BENITATXELL. Viernes, 27 julio 2018, 00:49

La posibilidad de presentar una nueva moción de censura planea sobre el Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell. La oposición recibió ayer un espaldarazo para sentarse a dirimirlo. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Alicante falló ayer en favor de los ediles de I-MA, Compromís y Toni Colomer, quienes presentaron, el pasado mes de enero, una moción de censura contra el gobierno local que encabeza Josep Femenia (RED).

En aquella sesión plenaria, fue el secretario municipal quién decidió no diligenciar la moción. En su defensa esgrimió que Toni Colomer, «uno de los firmantes es un concejal no adscrito, que encabezó la lista del PP en las últimas elecciones municipales».

Una razón que no convenció a los ediles de la oposición «porque no se hizo bien la expulsión de Colomer y no se respetaron sus derechos, por lo que consideran que todavía pertenece a las filas populares y no se puede considerar un no adscrito».

Por ello, la portavoz de I-MA, Nieves García llevó a los tribunales el caso. Ahora, seis meses después, el juez a estimado conveniente darle la razón, por lo que el ejecutivo local tiene ahora 15 días para recurrir la sentencia. Mientras que la oposición dispone de 30 días para ratificar la moción presentada.

Este dictamen es, para García, «una satisfacción, porque tras meses de burlas del ejecutivo, se ha demostrado que nosotros cumplimos correctamente con los trámites para presentar la moción». Por su parte, el portavoz nacionalista, Miquel Garcia, destacó que sentencia «confirma que en el consistorio de Benitatxell tenemos a un secretario que actúa como si de un político se tratase». Respecto a la decisión de ratificar la moción, ambos ediles aseguraron que deberán mantener diferentes reuniones para cual será su decisión.