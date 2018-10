Un juez condena al Ayuntamiento de Dénia a conectar una urbanización al alcantarillado La urbanización Laguna Beach, al final de la calle Mar Jónica en Les Marines. / Tino Calvo El Consistorio recurre el fallo judicial que da la razón a los vecinos, que ya obtuvieron el respaldo del Síndic de Greuges hace un par de años R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:37

La antigua reivindicación de la comunidad de propietarios de la urbanización Laguna Beach ha recibido el respaldo de los tribunales. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante ha fallado a su favor y ha condenado al Ayuntamiento de Dénia a que «ejecute la red de alcantarillado necesaria para dar servicio» a estos vecinos que viven en la calle Mar Jónica, en primera línea de la playa de Les Marines. Y no solo para que se beneficien ellos, sino todas la viviendas que se encuentran en ese vial. Además, el Consistorio tendrá que hacerse cargo de las costas procesales de la demanda iniciada por la comunidad.

La solicitud de la urbanización, de 28 viviendas y dos locales comerciales, se remonta a varios años atrás. En 2013 los vecinos exigieron al Ayuntamiento, como gestor municipal, que se encargara de hacer el ramal del alcantarillado desde la carretera de Les Marines, por donde pasa la conducción, hasta el final de Mar Jónica y que el coste de la parte que les correspondiera se les repercutiera a través de contribuciones especiales. Y luego ellos efectuarían las obras desde ese punto hasta la zona interior de Laguna Beach.

Al estar a más de 100 metros de la red, no estaban obligados a conectarse, pero de todas formas querían hacerlo pues las facturas de cubas para vaciar la fosa séptica les encarece el gasto de la comunidad. Según los presupuestos que les pasaron para todo el tramo desde la carretera de Les Marines, la obra rondaría los 120.000 euros.

En caso de que la comunidad abonaría todo el coste, la parte a pagar por cada vecino sería muy elevada y encima después deberían ceder al Ayuntamiento esa conducción. Sin embargo, si se encargaba el Consistorio, éste tendría que asumir un diez por ciento y lo demás se cobraría a todos los propietarios de viviendas de la calle, que rondan los 150. Con esta última fórmula, defendida por la urbanización, cada cuota se reduciría de forma notable.

Sin embargo, no recibieron respuesta municipal y se desestimó la solicitud por silencio administrativo.

No conformes con ese resultado, los afectados decidieron mantener lucha hasta conseguir su objetivo. Entonces decidieron acudir al defensor del pueblo valenciano. A finales de 2016 el Síndic de Greuges se pronunció al respecto y respaldó la reivindicación de Laguna Beach. En su dictamen, José Cholbi instó al Consistorio de Dénia a conectar la urbanización a la red.

En vista de que pasaba el tiempo y desde el gobierno local no atendían su petición, acudieron a los tribunales, que también han refrendado la postura de los vecinos. Tras conocer el dictamen, la comunidad anunció que va a pedir la ejecución de la sentencia y ya se ha dirigido para saber el punto en el que se producirá la conexión para poder acometer su obra en el interior de la urbanización.

El Ayuntamiento, en cambio, no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente y ha recurrido el fallo judicial al no estar conforme con el dictamen. El concejal de Medio Ambiente, Josep Crespo, ha destacado que el problema de Laguna Beach es que sus residentes quieren conectarse pero no así los vecinos de los bungalós que hay en ese vial antes que ellos. De encargarse carga grupo de su tramo, entonces no resultaría tan oneroso para ellos.

Sobre esta cuestión, la presidenta de la comunidad ha indicado que la preocupación que les surge es que, en caso de que las comunidades que se encuentran más cerca de la carretera se decantasen por conducciones de diámetros que tuviesen capacidad suficiente para dar servicio a todos. Entonces, les tocaría hacer una conexión hasta el principal y no habrían avanzado nada.