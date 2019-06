Jesús Pobre 'sale del armario' El alcalde de la Eatim y restauradores saliendo de uno de los armarios de la plaça del Poble. / R. G. Los cinco restaurantes y bares de la entidad menor se adhieren a la campaña y suscriben un decálogo de apoyo a la diversidad sexual La localidad se erige como espacio libre de discriminación y celebrará el orgullo LGTBI R. G./R. J. P. JESÚS POBRE. Jueves, 27 junio 2019, 01:00

La entidad local menor de Jesús Pobre ha decidido 'salir del armario' y erigirse como espacio libre de discriminación sexual. De esta forma quiere celebrar el día del orgullo LGTBI que se conmemora el viernes. Armarios en plena plaça del Poble con lemas y consignas escritos en tiza sobre la madera y hosteleros respaldando esta iniciativa marcan este año la campaña impulsada por la Eatim.

El alcalde, Javier Scotto, anunció ayer que la entidad menor se suma a la Federación Estatal LGTBI y su campaña nacional de mayores sin armarios. Según explicó, «va dirigida al colectivo mayor de 60 años que no cumple con los estereotipos actuales, y que ha tenido luchar por los derechos de los que ahora los jóvenes disfrutan como el matrimonio igualitario y la afectividad real».

Los cinco restaurantes y bares del pueblo (Bar Rosita, Restaurante El Sequer, Bar Llegeig, Bar Pedro y la Tasca de Jesús Pobre) se han adherido a la iniciativa puesta en marcha este año. De hecho han suscrito con la Eatim un decálogo de buenas prácticas. En él muestran su apoyo a la diversidad sexual y declaran sus locales como «espacios libres de discriminación y LGTBIFOBIA». Scotto remarcó en que los pequeños pueblos, como Jesús Pobre, estos locales se convierten en los puntos de encuentro sociales y lugares de convivencia de sus vecinos y residente. Por ello, para mostrar su respaldo a la campaña, exhibirán un cartel en el que aparece reflejada esta declaración.

La Eatim se suma a la iniciativa nacional dirigida al colectivo LGTBI mayor de 60 años

Pero esa no será la única manera en la que los hosteleros hagan pública su adhesión. Desde ayer mismo distribuyen en sus establecimientos servilletas de papel con tres lemas y logotipos diferentes, creados 'ex profeso' para esta campaña y en los que se puede leer 'que no quede ningú a l'armari', '#Lliures de Discriminació', y 'som diversitat'. En total se han confeccionado 70.000 unidades.

Esta campaña se complementa con cuatro armarios de diferentes formatos que la Junta Vecinal ha montado en la plaça del Poble y que permanecerán allí durante las dos próximas semanas. Contienen citas y expresiones sociales en tiza sobre la situación actual que vive, siente o sufre el colectivo LGTBI. Mayores sin armarios pretende visibilizar a las personas de 60 años «que fueron activistas en tiempos en que todo estaba en su contra, se expusieron a la represión, fueron objeto de discriminación sexual, convirtiéndose muchos de ellos y ellas en referentes, haciendo el camino más fácil en la actualidad», subrayó el alcalde.

Según dijo, la campaña de Jesús Pobre pretende así «dignificar a los mayores LGTBI que impulsaron el movimiento por la igualdad, la diversidad sexual y de género, reparar su memoria cuando se reconocía ni tan siquiera su identidad, que no tuvieron acceso a un trabajo digno, ni servicios sociales».

A partir de esta iniciativa, y con los «espacios libres de discriminación sexual y LGTBIFOBIA», la entidad local menor quiere celebrar la diversidad de su pueblo, su tolerancia e inclusión en cada rincón, abierto y libre a las familias diversas, de toda clase y género.