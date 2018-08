El Jávea vence en pretemporada al Independiente Alicante

El CD Jávea inicia la pretemporada con una victoria por 2 a 1 ante el Independiente Alicante. Aunque es pronto para sacar conclusiones, los de Antonio Villaescusa resolvieron con poca pegada el encuentro.

En este primer ensayo, Villaescusa no pudo contar con Michael, Aldo y Lucas Bou, por lo que salió con el once formado por Edu, Marcos, Cristian, Rafa del Castillo, Paco, Salom, Ferrán Molina, Pau, Roberto, Palau y Rubén Ortolá.

El primer contratiempo local llegó por una lesión de Rubén Ortolá que tuvo que abandonar el terreno de juego a los 4 minutos. Hubo que esperar hasta la recta final del primer tiempo para encontrar La mejor jugada local, en una combinación muy buena por la parte derecha que Marcos puso el balón de un centro preciso a los pies de Vicente Palau que con la izquierda puso el 1-0. Con este marcador ambas formaciones se retiraron para coger fuerzas y reponer líquidos dada el alta temperatura bajo la que se jugó el choque.

En la segunda mitad, los técnicos, Villaescusa y Carrasco hicieron varios cambios y el juego transcurrió con los mismos derroteros. En una de sus aproximaciones al área local, el Independiente Alicante aprovechó para marcar su gol por mediación de Leo Portugal. A falta de 5 minutos para la conclusión en encuentro, el xabiero, Faye puso el 2-1 definitivo.