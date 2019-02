El CD Jávea pierde en casa de la UD Benigànim y frena su buena racha en liga J. ZAMORA Martes, 5 febrero 2019, 00:49

La UD Benigànim frenó la buena racha del CD Jávea, al que derrotó por 2 a 1. Pese a caer en su desplazamiento, el conjunto rojiblanco realizó un partido muy serio ante uno de los equipos candidato a jugar la promoción de ascenso.

En los primeros minutos del encuentro fueron los xabieros los que pudieron adelantarse en el marcador. Lucas Bou realizó un gran remate que detuvo el meta local, Víctor. En el saque de esquina, Bou marcó pero el colegiado anuló el tanto por indicaciones de su auxiliar. Al borde del descanso Bou volvió a poner a prueba a Víctor en el lanzamiento de un golpe franco.

En la segunda mitad, el ariete del CD Jávea volvió a tener otra gran oportunidad pero su tiro salió desviado. En el minuto 55, Kevin abrió el marcador con un tiro desde fuera del área ante el que nada pudo hacer el meta xabiero Edu Samblás. La respuesta del equipo rojiblanco llegó dos minutos después cuando Osorio anotó tras un saque de esquina.

Pero en el minuto 70, un perfecto centro de Jefrie fue muy bien rematado por Santi Villanueva. El equipo de Juan Carlos Signes, lejos de arrojar la toalla, siguió jugando en busca del empate. En el minuto 77 de nuevo Lucas Bou alojó el balón en la portería local, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Otra gran ocasión para empatar la tuvo Osorio en el minuto 83 pero su disparo se estrelló en el meta local.

Los locales pudieron sentenciar el partido en el minuto 90 pero César Catalá no supo resolver su mano a mano Edu Samblás. La polémica llegó en tiempo de prolongación cuando el colegiado sacó fuera del área una falta que había sido dentro del área local. Los xabieros pidieron la pena máxima pero el árbitro no la concedió. Lanzó Salom y despejado por un defensor de cabeza. Con esta jugada finalizó un partido donde el Jávea mereció algo más que una derrota.