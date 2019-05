El Jávea y el Pego se despiden de la temporada con traquilidad al no jugarse nada J. ZAMORA XÀBIA. Sábado, 18 mayo 2019, 01:17

Llega la despedida de la competición por esta temporada para el Jávea y Pego, y lo hacen de una manera totalmente tranquila. Ninguno de los dos equipos se juegan absolutamente nada por lo que buscarán un triunfo que les deje con buen sabor de boca.

El Jávea se despide, esta tarde, en el campo La Llometa de Muro, en un choque que se jugará a las 18 horas y que arbitrará el colegiado, Frigols Sancho.

Ninguno de los dos equipos se juega nada pero los locales quieren que su afición salga contenta del campo, pero los visitantes también quieren el triunfo para acabar lo más arriba posible en la clasificación.

Se trata de un buen partido ya que se ven las caras dos de los equipos que mejores plantillas tienen, aunque les ha faltado regularidad tanto a uno como al otro. Esto ha evitado que estén luchando por clasificarse para la promoción de ascenso.

En las filas del conjunto rojiblanco, el técnico, Juan Carlos Signes, puede repetir el mismo once que jugó el partido anterior, aunque no hay que descartar que pueda realizar algún cambio. Esta semana no tiene jugadores sancionados y recupera a Cristian tras su partido de sanción.

En las filas locales son baja Éric, al que le han sancionado con 3 partidos tras el codazo que dio a Javi en el choque ante el Dénia y Joan, al que le ha caído un partido por su expulsión con doble amarilla.

Brindar un triunfo

Por su parte, el Pego, se despide de la temporada ante su afición en el choque que jugará , esta tarde, a las 17 horas en el campo Cervantes, ante el Tavernes. Un encuentro que dirigirá el colegiado, Gomis Marquez. Los rojillos, que han realizado una gran temporada, tiene la intención de brindar un triunfo a sus aficionados, a los que han tenido a su lado durante toda la competición.

Los de Lauro Techeria han llegado al final con un equipo muy cortito de efectivos y en este último encuentro todavía se verá más mermado por las bajas de Vergillos, sancionado con tres partidos, Alberto Morera y Giménez con un partido respectivamente.

Esto provocará que algunos chavales del equipo juvenil tengan minutos frente a un gran rival como es el conjunto vallero.

Los de Estaban Cana, han luchado hasta las últimas jornadas por alcanzar la tercera plaza cosa que no han podido conseguir, quedándose a puertas de la misma.