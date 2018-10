El Jávea es el mejor equipo comarcal en el arranque de la temporada La plantilla del Club Deportivo Jávea para la presente temporada 2018-19. / LP El Dénia se ha mostrado bastante irregular y esto ha generado dudas en su plantilla, mientras que el Pego está cuajando un buen inicio de campaña JAVIER ZAMORA XÀBIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:27

La liga en Preferente ya lleva siete jornadas y el equipo de la comarca mejor situado en la clasificación es el Jávea. Los rojiblancos han dejado muy buenas sensaciones en cada uno de los encuentros que han disputado. Está colocado en la cuarta plaza con 15 puntos, a un solo del líder, la UE Tavernes.

El Jávea tiene como objetivo más próximo alargar cuantas más semanas mejor su condición de equipo invicto. El conjunto que dirige Antonio Villaescusa es, junto a la UD Benigànim el único que no conoce la derrota. Una de las claves de este tan buen inicio de temporada radica en su solidez defensiva, ya que con cuatro goles es el segundo equipo que menos tantos ha encajado.

Desde la directiva que preside David Tiscar se ha hecho un gran esfuerzo para realizar la mejor plantilla de todo el grupo. Villaescusa tiene jugadores de garantías para suplir cualquier posición, duplica demarcaciones y esto le da mucho poder. Hay que tener en cuenta que un jugador tan importante como Lucas Bou todavía no ha debutado en esta temporada y su equipo está en la parte alta.

Quien no ha comenzado como esperaba la temporada ha sido el Dénia, club que venía de jugar la promoción de ascenso con un bloque de muchos hombres de la temporada pasada y con cinco bajas que se están demostrando que están siendo importantes. Dejaron el equipo groguet Cristian, Ferrán, Paco, Josep y Renzo y hasta el momento sus sustitutos no han demostrado ser mejores que ellos. El cambio de técnico también ha influido. Con Signes los jugadores tenían claro el rol que tenían en el campo. Miñana, hasta el momento, aún no ha encontrado su once ideal. Al conjunto se le ve descompensado, con muchos jugadores que juegan por el interior y sin extremos.

El Dénia ha sufrido tres derrotas, precisamente ante los que ahora están ocupando las tres primeras plazas. Sus rivales directos le han ganado la partida, aunque hay que tener en cuenta que han sido derrotas siempre jugando como visitantes. A los groguets tampoco les ha acompañado mucho la suerte ya que en una plantilla de 19 jugadores ha habido semanas en las que ha tenido cinco bajas. El equipo con su juego todavía no ha conseguido enganchar a sus aficionados y esto ha repercutido en las entradas registradas en el campo Diego Mena.

Por su parte el Pego, que llegó con sencillez a la categoría, ha tenido un arranque inesperado para su técnico, Lauro Techeira, quien reconoce que hay equipos que les superan en presupuesto pero no en ganas. Los rojillos, que mantienen el bloque del ascenso y que se han reforzado en puestos claves, están situados en la séptima plaza con 14 puntos, a uno de puesto de promoción de ascenso y a dos del liderato.

Los pegolinos han conseguido conectar con su público y, en cada encuentro que juegan como locales, la grada se llena. El técnico tiene los pies en el suelo y manda todas las semanas el mismo mensaje a sus hombres: humildad, trabajo y disfrutar cada domingo. Techeira lo tiene muy claro: «Hay que seguir por la misma línea. Sumar estos puntos siempre se bueno de cara a la segunda vuelta. No esperaba este arranque liguero pero al ser por méritos propios estoy muy orgulloso».