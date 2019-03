El Jávea luchará por seguir optando por la promoción

El Jávea se juega muchas opciones de estar en la promoción de ascenso en su partido ante el Castellonense este domingo a las 12 horas, en el campo L'Almela de Villanueva de Castellón.

Un encuentro que enfrentará a dos de las mejores plantillas del grupo III de Preferente. Los valencianos vienen de caer ante el Dénia, mientras que el Jávea consiguió la victoria ante la UE Gandia. Pese a la derrota ante los groguets, el equipo que dirige Javi Pons, sigue manteniendo el primer puesto de la clasificación con un colchón de dos puntos. No es probable que el equipo de La Ribera se deje sorprender de nuevo, es por ello, que a los rojiblancos les espera una misión muy complicada al tratar de ganar este partido. Las fuerzas son muy parejas en estas dos formaciones, con jugadores que cuentan con mucha experiencia a la hora de disputar promociones de ascenso, es por ello, que no es sencillo que nadie sorprenda a nadie. Lo que más preocupa al técnico rojiblanco, Juan Carlos Signes, es el estado físico de algunos de sus chicos. Rubén Ortolá y Faye siguen lesionados y la duda es la de un Roberto que no acaba de estar al cien por cien.