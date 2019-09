El Jávea es incapaz de frenar a un acertado Canals y pierde por la mínima a domicilio J. ZAMORA XÀBIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:46

El Jávea no pudo frenar a un acertado Canals y perdió por 3 a 2. En el arranque los locales llevaron el peso del encuentro, mientras que los xabieros se limitaron a defender con orden hasta que en el minuto 8 Campos, tras diblar a dos jugadores lanzó un misil a la portería defendida por Edu, quién no pudo hacer nada por detener el esférico. Tras el gol, la réplica visitante llegó con un centro al área pequeña que Panucci remató de cabeza obligando al meta a meter la mano y desviar el cuero a córner.

Minutos más tarde el colegiado señaló penalty por manos de un defensor local dentro se su área. Una pena máxima que transformó Guerrero, empatando el partido. En el minuto 24, un golpe franco escorado a la derecha, fue lanzado con maestría por Edu López que consiguió devolver a su equipo en el mando del marcador.

Después de encajar el gol, el Jávea reaccionó bien y siguió con llegadas con peligro sobre el área local. En una de ellas, Panucci marcó en la raya de gol, pero el árbitro señaló fuera de juego.

Con el paso de los minutos la intensidad en el juego provocó algunas situaciones de roces entre unos y otros, el colegiado prefirió no intervenir. Poco después los jugadores enfilaron los vestuarios con la ventaja local de 2 a 1.

Al igual que comenzó el partido, en la reanudación de la segunda mitad, el protagonismo fue para Campos . Apenas se llevaban jugados tres minutos, un centro desde la derecha por parte de Jordi Peiro, lo remató con un soberbio testarazo, Vicente Campos, que libre de marca en el segundo palo puso el balón lejos del alcance de Edu Samblás.

El gol dejo tocado al equipo de la Marina Alta, mientras que los locales disfrutaron de sus mejores minutos, teniendo ocasiones para haber ampliado el marcador.

Una falta al borde del área xabiera permitió que Edu López pusiese de prueba al meta visitante, aunque en esta ocasión Edu Samblás consiguió despejar a corner un balón envenenado.

El tanto marcado para el Jávea por mediación de Ramis, llegó ya en tiempo de prolongación por lo que de poco sirvió. El partido acabó con triunfo para el Canals por 3 a 2.

Con esta derrota y después de cuatro jornadas disputadas el Jávea queda con 6 puntos en el centro de la clasificación, antes de preparar su próximo compromiso que sera ante el Muro otro de los equipos más potentes de la categoría.