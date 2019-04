El Jávea y el Dénia hacen tablas en un deslucido derbi con pocas ocasiones El árbitro muestra una cartulina amarilla al jugador local Ferrán en un momento del partido. / J. Zamora El empate a cero beneficia al conjunto groguet de Miñana, que a siete jornadas del final de la liga se sitúa a solo un punto del líder JAVIER ZAMORA XÀBIA. Martes, 2 abril 2019, 00:59

El derbi comarcal entre el Jávea y el Dénia tan esperado por los seguidores dejó un deslucido encuentro en el que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. El resultado fue de empate a cero. Hay que considerarlo como justo ya que las precauciones defensivas prevalecieron al juego de ataque. Pese a la tarde invernal con presencia de viento y lluvia, alrededor de 600 aficionados se refugiaron en la grada cubierta del campo municipal de Xàbia.

Fue un duelo donde hubo exceso de respeto entre ambas formaciones. En el arranque apenas se dieron dos pases seguidos ya que hubo muchas imprecisiones. A partir del minuto 20 los visitantes optaron por echar el balón al suelo y a partir de ahí crecieron como equipo.

Al filo de la media hora, cuando mejor estaba posicionado el conjunto visitante llegó la primera ocasión de gol para los locales en un centro que remató Michael pero el balón salió junto al palo de la meta defendida por Maxi.

La lluvia no fue impedimiento para que 600 aficionados acudiesen al encuentro

En la recta final de la primera mitad, de nuevo, el juego volvió a desaparecer. Los dos equipos se dedicaron a destruir más que a crear. A pocos segundos del descanso la tuvo el Dénia, en un balón que le cayó a Adrián Rubio, que de volea envió el esférico por arriba del travesaño. Los equipos se fueron a los vestuarios con el cero a cero inicial.

En la segunda mitad, el conjunto rojiblanco salió con sus líneas más arriba, pero esto no supuso problema para su rival. Con el paso de los minutos el combinado groguet volvió a controlar el ritmo del encuentro. El técnico local, consciente de que el empate no le valía de mucho, refrescó su equipo con los cambios ofensivos, entrando Roberto y Osorio. La replica del técnico dianense, Diego Miñana, llegó con la entrada al campo de Guerrero buscando un juego más directo. Los locales apretaron sobre todo con entradas por la banda derecha donde Ayoze fue su hombre más destacado. Sus centros no encontraron rematador ya que la defensa visitante taponó muy bien.

La ocasión más clara del segundo tiempo fue para los visitantes, era el minuto 75 cuando un centro de Mateo fue rematado de cabeza por Panucci y el balón salió junto al poste de la meta defendida por Edu Samblás.

En los últimos minutos del choque, los locales se dedicaron, con un juego directo, a poner balones sobre el área del meta Maxi, aunque fue más con el corazón que con la cabeza. La seriedad defensiva dianense evitó que llegase el ansiado tanto demandado por la parroquia local. Al final del tiempo reglamentario se llegó con el marcador inicial.

Un empate que le sirve más al CD Dénia que al CD Jávea, ya que los de Miñana han recortado un punto sobre el líder y mantiene dos puntos de ventaja sobre el tercero, la UD Benigànim y mantiene los cuatro sobre el CD Jávea.