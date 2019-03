El Jávea y el Dénia se ven las caras con la promoción de ascenso en juego Jugadores del Jávea y del Dénia en el partido de ida disputado en el Diego Mena. / J. Zamora Ambas formaciones llegan al derbi comarcal en su mejor momento de forma sabiendo que el choque que se jugará en Xàbia es vital JAVIER ZAMORA XÀBIA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:55

Hacía mucho tiempo que un derbi entre el Jávea y el Dénia no levantaba tanta expectación como el que este domingo se jugará en el campo municipal de Xàbia a las 19 horas.

En ambos municipios se lleva hablando del partido durante toda la semana y pese a que las previsiones metereológicas dan lluvia se espera que el campo municipal de Xàbia registre un gran ambiente.

Desde la directiva del conjunto anfitrión se ha declarado el partido como 'Día del Club', es decir que pagarán los socios, a los que se les entregará un obsequio a la hora de retirar su entrada. Para el público en general la entrada será de 10 euros.

En el plano deportivo, el equipo local llega con la moral por las nubes tras la goleada conseguida en uno de los campos más complicados como es el del Tous donde venció por 1 a 4. Una victoria que ha dado mucha confianza a toda la plantilla ante el choque que debe de abordar ante el Dénia. En el vestuario xabiero se respeta mucho al rival, aunque creen que ellos parten con el cartel de favoritos.

El entrenador xabiero, Juan Carlos Signes, conoce de sobra al conjunto dianense, no existen sorpresas y sabe que para ganar debe de exigir a sus hombres la máxima concentración y sobre todo una gran intensidad. Signes tiene las bajas de Faye que sigue con sus problemas de rodillas y Rubén Ortolá que pese a que ha mejorado, todavía no está al cien por cien. El equipo rindió muy bien en el último partido por lo que parece que no vayan a haber excesivos cambios.

En las filas dianenses la semana ha sido muy tranquila después de volver de Pego con los tres puntos. Afianzar la segunda plaza ha dado mucha confianza a los jugadores que saben de la importancia que tienen los puntos que hay en juego. El Dénia tiene un pequeño colchón que el Jávea no tiene, y de esa necesidad pretende sacar provecho el equipo que dirige Diego Miñana.

En las filas groguetas la única baja es la de Keko, que se retiró lesionado en Pego y estará varias semanas alejado de los terrenos de juego. El resto de jugadores están a disposición de Miñana, por lo que habrá novedades respecto al once inicial que salió en el municipio pegolino, la vuelta de Jordi y Guerrero así parece indicarlo.

Para el entrenador dianense el Jávea tampoco tiene secretos, conoce perfectamente a la plantilla que tiene y a los sistemas que suele utilizar Signes. Este atractivo partido contará con el arbitraje del colegiado, Cabrera Esplugues, de la delegación de Valencia y que no ha arbitrado a ninguno de los dos equipos.

Por su parte el Pego juega esta tarde en el campo de 'Els Arcs' de L'Alcudia a las 16 horas con el arbitraje del colegiado, López Larrosa.

El técnico pegolino, Lauro Techeira confía plenamente en su plantilla pese a que la tiene menguada por culpa de las lesiones. Se necesita puntuar y sobre todo atajar la racha de cuatro derrotas consecutivas que lleva el equipo en este último mes.