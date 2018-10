El Jávea busca vencer al Gandia para estar en lo alto de la tabla Los jugadores del CD Jávea antes de empezar uno de sus últimos partidos de liga. / Javier zamora El Pego recibe en casa a l'Olleria, un recién ascendido que mantiene una racha de resultados irregular en este inicio de la temporada JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 13 octubre 2018, 00:44

La séptima jornada de liga nos deja partidos asequibles para el Jávea y el Pego. El primero buscará los tres puntos ante el Gandia en el Guillermo Olagüe a las 17 horas. Un choque que dirigirá el colegiado Garcia Cebrián.

Los rojiblancos afrontan este choque con la intención de seguir con su buena racha, ya que junto a la UD Alginet, son los dos únicos equipo que todavía no conocen la derrota. El bloque que ha unificado Antonio Villaescusa es uno de los más homogéneos, por lo que es complicado de derrotar.

La moral y confianza del vestuario se ha disparado, todos los jugadores se siente útiles más si se tiene en cuenta que en las últimas semanas, ha habido algunas bajas. Los que han entrado a sustituir a estos jugadores lo han hecho muy bien y esto no se ha notado. Con la única baja de Lucas Bou al que no se quiere presionar sobre su recuperación, el resto de jugadores están a disposición del entrenador. Esto supondrá que algunos volverán a quedarse fuera de la convocatoria, ya que no se presumen cambios con respecto al once que empató ante la UE Tavernes.

Por la imagen dada en Dénia, el pasado domingo, la UE Gandia es un rival asequible para los xabieros. La calidad de una plantilla comparada con la otra es enorme, los de la Marina Alta tienen un enorme potencial, con jugadores de mucha calidad y experiencia. Frente a ellos, los de La Safor componen un grupo de chavales jóvenes en su mayoría de la comarca. En el seno de la UE Gandia se ha dejado de lado los fichajes caros de gente veterana por una apuesta de futuro.

Dirigidos por Rafa Gomar su objetivo es tratar de salvar la categoría cuanto antes, y después estar lo más alto posible pero sin ningún tipo de pretensiones. De cara a este choque, Gomar está pendiente del estado de alguno de sus jugadores como son, Raouf quien se retiro lesionado en el campo Diego Mena. Si la tarde acompaña y la temperatura es agradable puede que haya seguidores del CD Jávea que se acerquen a la Ciudad Ducal para ver en directo este encuentro.

Por otro lado, el Pego recibe en su campo Cervantes, este domingo, a las 18 horas, la visita, de l'Olleria CF.

El conjunto que dirige Lauro Techeria está que atravesando un gran momento de juego y de resultados. Los rojillos suman nueve puntos en los tres últimos partidos que ha jugado, vienen de jugar un gran partido en Torrent y esto les ha colmado de confianza. La plantilla pegolina es consciente que con trabajo y esfuerzo van por el buen camino, es por ello, que su técnico les ha pedido a sus hombres que mantengan la misma intensidad ante un rival, que mantiene una marcha irregular en la liga.

El conjunto valenciano, dio su aviso venciendo en casa del Carcaixent, por lo que Lauro Techeira ha dado el pertinente toque de atención a los suyos. El técnico rojillo parece que podrá contar con los mismos jugadores que vencieron al Monte Sión CD.