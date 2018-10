El Jávea busca la segunda plaza ante la UD Castellonense El conjunto de Villaescusa es tercero a un punto del equipo de Castellón, que ocupa la segunda plaza de la clasificación J. ZAMORA XÀBIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:15

El Jávea disputa, hoy a mediodía ante el Castellonense, el duelo más destacado de la octava jornada del grupo III de Preferente. Se trata de uno de los partidos que todo jugador juega con alta motivación ya que se miden las dos mejores plantillas del grupo hasta la fecha. Actualmente el conjunto de Castellón aventaja en un punto a los de la Marina Alta y ocupa el segundo puesto.

El entrenador, Antonio Villaescusa, sabe de la importancia que tienen los puntos en juego, es por ello, que ha pedido a sus chicos que sigan con la intensidad que hasta ahora han mostrado. El equipo está atravesando un buen momento no conoce la derrota aunque en los tres últimos partidos en casa no ha conseguido ganar. De cara a este choque no se presumen cambios con respecto al equipo que jugó de inicio en Torrent, ante el Monte-Sión. Las bajas que tiene Villaescusa son las de Lucas Bou y Sellens.

La UD Castellonense llega a Xàbia tras haber sumado cuatro victorias en los cuatro últimos encuentros, la última ante el Dénia les ha elevado mucho la moral. Los valencianos son un bloque compacto en defensa donde el líder es Javi Selvas.

En la línea medular tiene jugadores que saben dar criterio a la pelota y en la zona de ataque cuenta con auténticos especialistas en el gol. Esto hace que sea un complicado rival ante el que tendrá que emplearse a fondo el Jávea para sumar una victoria que le alce a los primeros puestos de la clasificación.

La buena marcha de los dos equipos y el horario del encuentro hace presumir que habrá una buena entrada en el campo del Xàbia. Hay mucha expectación entre los aficionados que saben de la importancia que tienen los puntos en juego. Son dos rivales directos que luchan por estar en la promoción de ascenso y por ello la afición es vital en este tipo de partidos.