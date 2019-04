El Jávea se aleja del tercer puesto tras empatar a cero en el campo del Pego J. ZAMORA PEGO. Martes, 9 abril 2019, 00:10

El Pego plantó cara a un Jávea que visitó el campo Cervantes con la necesidad de sacar los tres puntos. Pero los visitantes dejaron pasar una buena oportunidad para haber recortado puntos al tercer clasificado de su grupo de Preferente al regresar de Pego solo con un punto. El derbi de la Marina Alta fue intenso pero con poco fútbol, apenas hubo claras llegadas en juego combinativo a las áreas, ya que ambas formaciones optaron por jugar con balones largos, es decir, un juego demasiado directo.

El primer tiempo no tuvo dominador, ambas escuadras poblaron su centro del campo y presionaron mucho cada vez que perdían el balón. Esto provoco que no hubiese espacios y cuando los hubo, los pases no fueron demasiado precisos. En la única llegada clara, el lateral xabiero, Aldo envió su remate fuera. Los locales pudieron marcar en un remate de Cristian Rico que paró Edu sin demasiados problemas. Se llegó al descanso con el marcador inicial.

En los siguientes cuarenta y cinco minutos el Jávea salió con nuevos aires, se mostró como un equipo más ofensivo al que el empate no le servía. El técnico Juan Carlos Signes dio la orden de subir la línea de presión para ahogar al Pego en su propio campo.

Una de las claves del choque estuvo en la falta de acierto de remate de los rojiblancos, en este choque vistió de azul del equipo de Xàbia. Lucas Bou remató fuera por muy poco y otro remate de Osorio siguió el mismo camino. El conjunto que dirige Lauro Techeria, solo creó peligro en jugadas a balón parado como una falta ejecutada por Cristian Rico que fue despejada por la defensa visitante. En la recta final del partido el equipo de Signes lo intentó pero los pegolinos bien colocados en el campo mantuvieron su portería a cero. Al final del tiempo reglamentario el marcador de empate a cero. Un empate que no sirve de mucho a un CD Jávea que está obligado a ganar los cinco partidos que le restan y esperar que el Benigànim siga mostrando su irregularidad.

Los de Juan Carlos Signes son cuartos con cincuenta y dos puntos, ante de rendir visita al campo 'La Runa' para medirse al Racing Rafelcofer.