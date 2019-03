JAQUE AL SISTEMA

Me doy cuenta de que cada vez somos más las personas que empezamos a sentirnos demasiado encorsetados dentro del actual sistema de partidos. Si ha leído alguna de mis columnas anteriores, verá que soy bastante vehemente en la defensa de las listas abiertas, pero no es eso lo que vengo a contarles.

En Benitatxell, la «militancia» de Compromís se ha pasado en bloque a una plataforma electoral - al estilo de Carmena en Madrid- dejando vacía a la formación. Y todo porque no aceptan la expulsión de tres ediles impuesta por el partido.

Me sorprende que no pase más. Me sorprende sobremanera que las «bases» sigan tragando carros y carretas con lo que dice su partido. Quizá porque los pocos que se atreven a alzar la voz en contra, los «versos sueltos» o tienen aliados muy potentes o se enfrentan al ostracismo. O acaban de presidentes de Gobierno, cierto, pero no suele ser lo habitual.

Los partidos son opinión organizada, decía Benjamin Disraeli, pero ¿son aún necesarios?

Allá por 2011, de forma «espontánea», millones de ciudadanos por todo el mundo, miles en nuestra comarca, tomaron las calles para protestar, hartos de una de las peores crisis económicas que se recuerdan. Una de las cosas que se pusieron en la picota fue nuestro actual sistema de partidos.

En este aspecto, el de la revisión de los partidos por parte de los movimientos de indignados, resultó ser el traslado a las calles de un debate que llevaba años (décadas incluso) fraguándose en las élites intelectuales. La coyuntura económica les proporcionó una oportunidad única para la experimentación social y la aprovecharon.

La nueva política ha ido girando hacia las formas de la política de toda la vida, supongo que por no entender cuáles eran los verdaderos males de los partidos, o quizá por entenderlos demasiado bien.

Ahora, cuando aún no llevamos ni diez años de aquel movimiento, tal vez no deberían sorprender casos como el de Benitatxell. Si acaso, todo lo contrario.