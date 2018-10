Hotel Nou Romà y Peluquería Stilos ganan y siguen al frente de la liga Acydma Los jugadores de La Xara Inconnect momentos antes de inciar uno de sus últimos partidos. / LP El conjunto hotelero endosó un 5 a 1 a La Xara Inconnect, mientras que el equipo del Ràfol d'Almúnia goleó por 1 a 10 al AgroBenissa JAVIER ZAMORA DÉNIA. Viernes, 19 octubre 2018, 01:05

Los equipos Hotel Nou Romà y Peluquería Stilos Ràfol siguen en lo alto de la tabla tras conseguir sendas victorias en la quinta jornada del campeonato de la liga comarcal de fútbol sala. El conjunto hotelero de Dénia se impuso a La Xara Inconnect por 5 a 1. Un resultado engañoso porque el partido fue mucho más igualado. Mientras que el rafolino Peluquería Stilos goleó a AgroBenissa por 1 a 10.

El primero de los encuentros jugado en la Eatim de La Xara no defraudó a los aficionados. El duelo arrancó con el equipo local dominando el partido y creando ocasiones de gol, pero el gran acierto del meta dianense evitó que llegasen los goles. Los jugadores del equipo hotelero, cerrados con una fuerte defensa, aprovecharon dos ocasiones que tuvieron saliendo al contraataque y materializaron dos goles antes de llegar al descanso.

Tras la vuelta de los vestuarios, el choque fue un calco de la primera parte, el conjunto local se lanzó al ataque y creó numerosas ocasiones. Pero una veces los palos, la otra la gran actuación del cancerbero dianense y las otras la falta de remate final fueron las causas para que no llegara el gol.

Reale Audífonos Romany consiguió la victoria por 4 a 2 ante Els Poblets

Hubo que esperar hasta el minuto quince cuando Charly de un gran chut desde fuera del área redujo diferencias. La alegría les duro poco ya que dos minutos después Nou Romà que estaba muy bien posicionado en el terreno de juego se volvió a adelantar en el marcador.

A ocho minutos del final, los locales, viendo que no podían reducir diferencias y el partido se les iba de las manos, sacaron al portero jugador, pero no tuvieron suerte. Recibieron dos goles, ambos por dos robos de balón. El primero por parte de Alfaro que lanzó desde su campo aprovechando que no había portero; y otro de Igor con el que se confirmó la goleada del conjunto dianense.

Por su parte, el otro líder, Peluquería Stilos Ràfol, le endosó un 10 a 1 a AgroBenissa en un gran partido en el que hizo un magnifico juego, sobre todo en la segunda parte, en la que adelantaron sus líneas y materializaron seis goles.

Por su parte, Reale Audífonos Romany venció sin problemas a Els Poblets por 4 a 2, aunque los de la aseguradora tenían el partido controlado ya que tenían una ventaja de cuatro goles a favor en los últimos siete minutos que El Poblets sacó la figura de portero jugador a punto estuvieron de darle un susto ya que materializaron dos goles y dispusieron de varias ocasiones.

El duelo entre Bodegas Aguilar de Ondara y Bodegas Xaló se decantó para los ondarenses que este año han mantenido el mismo bloque del año pasado y todo parece indicar que son serios candidatos al titulo de liga. El resultado final del encuentro fue de 6 a 3.

Folixa Asador sidrería derrotó por 4 a 2 a Mik Mik , en un choque en el que la primera parte estuvo muy igualada pero tras la vuelta de los vestuarios los locales cambiaron el planteamiento y marcaron dos goles, por lo que se llevaron los tres puntos en juego. Bar Apetitoso perdió en su propio feudo ante Futsal Pedreguer por 2 a 7.

Por último Baleària y Casa Llobell de Ondara hicieron tablas en un gran partido protagonizado por ambos conjuntos que desde el pitido inicial jugaron al ataque. El resultado final fue de 4 a 4.

El trofeo de máximo goleador lo encabeza Darío Roda del conjunto Peluquería Stilos Ràfol con 11 dianas. El equipo máximo goleador y menos goleado del momento es el equipo rafolino de Peluquería Stilos con 38 goles a favor y solo 6 goles encajados.