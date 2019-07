El Hemeroscopea CH Xàbia juvenil, tercero en el Arena 1000 de Orihuela El jugador xabiero Cervera disparando a puerta en un de los encuentros del campeonato. / LP El equipo encabeza el ránking del Campeonato de España de Handbol Playa, seguido del Algeciras y el Rayito Salinero de Torrevieja JAVIER ZAMORA XÀBIA. Viernes, 12 julio 2019, 00:49

El Hemeroscopea CH Xàbia juvenil consiguió un gran tercer puesto en el Arena 1000 de Orihuela. Después de un quinto puesto en la Copa de España en Torrox, un tercero en Oropesa, y otro tercer puesto en Burriana frente a conjuntos sénior, los juveniles xabieros se alzaron con una merecida medalla de bronce en la competición de balonmano playa de Orihuela.

Con esta trayectoria el equipo juvenil se coloca en cabeza del ranking del campeonato de España de handbol playa, seguidos del Algueciras y el Rayito Salinero de Torrevieja.

En Orihuela, los de Xàbia tuvieron una gran representación, demostrando estar a la altura del campeonato siendo además, juveniles de primer año y enfrentándose a equipos más veteranos y expertos en la competición. Es por esto que los chicos no tuvieron un camino sencillo pese a ganar todos los partidos en 'shoot out'. Compitieron contra el Elite Salinera y el Colegio Maravillas de Benalmádena en la fase de grupos, gracias a estos triunfos consiguieron entrar en cuartos como campeones de grupo. Una vez en esta fase se enfrentaron a uno de los equipos más fuertes del ámbito valenciano, el Rayito Salinero. El equipo de Xàbia se valió de una gran defensa por parte de Moll, Nacho, Soler y un magnifico Javier Devesa en ataque, para así conseguir de nuevo una victoria en 'shoot out' contra el equipo de Torrevieja.

Ya en semifinales contra el Urci Almería, gracias a otra gran exhibición de la delantera xabiera, formada por Cervera, Savall, Thevenet, Vacas y el incansable Javi, les permitió llegar con opciones hasta el final. Después de perder la primera parte en el gol de oro, el Club Handbol Xàbia volveria a forzar los 'shoot out' en este partido. Aunque, esta vez no fue posible ganar, pero gracias al gran partido se clasificaron en tercera posición. La competición finalmente tuvo al Urci Almería como equipo vencedor del campeón.

Mención especial al meta de Benidorm, Miguel Codina, que mereció recibir el premio a mejor portero por el gran espectáculo que ofreció en este Arena 1000 de Orihuela, además de jugar como especialista y meta del equipo cadete de Xàbia.

Al Hemeroscopea CH Xàbia le queda el Arena 1000 de Valencia y posteriormente acudirá al campeonato de España que en esta edición se disputará en la playa de San Juan, cerca de Alicante. En esta cita los equipos xabieros irán a darlo todo, ya que este año se ven a un gran nivel de juego, como ya vienen demostrando el resto de la temporada.