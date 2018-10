En nuestra parte del mundo es difícil entender lo que es el hambre en realidad. Sólo las personas más mayores pueden recordarlo, porque incluso en lo peor de la crisis, en este país, gracias tanto a Servicios Sociales públicos como a entidades privadas (Bancos de Alimentos, Cáritas, los comedores sociales de los Evangelistas, etc.) hambre, lo que se dice hambre, no hemos pasado. Necesidad sí, pero no es exactamente lo mismo.

El humilde garbanzo, decía mi abuela, ha remediado muchas hambres, pero en época de escasez crónica, como fue la posguerra, la gente comía casi de todo: «tortilla de patata» hechas en realidad de la parte blanca de la naranja; «chocolate» que en realidad era algarroba; «café» de achicoria o bellotas tostadas; «liebre» que era... ¡ya saben! Todo para engañar al estómago un día más.

En estas circunstancias, los alimentos baratos y fáciles de obtener suelen ser los más consumidos, y esto fue precisamente lo que pasó con las almortas, más conocidas como guijas (o guixes) en nuestra comarca.

El problema es que las almortas contienen una sustancia neurotóxica que consumida en grandes cantidades provoca una enfermedad ciertamente grave que se conoce como «latirismo», y por este motivo, en 1967 fueron prohibidas para el consumo humano.

Incluso así, al formar parte del acervo gastronómico de todo un pueblo, no se pudieron hacer desaparecer del todo, y hoy en día se comercializan, incluso en supermercados corrientes, con la advertencia, eso sí, de que se trata de «piensos para animales».

Por eso me parece más que interesante que el arroz que se haya escogido este año para recuperar sabores de antaño sea el «arròs en guixes» de Jesús Pobre. A pesar de todo lo que he explicado en esta columna, es más que seguro que la cantidad de almortas que puede contener un plato de arroz es insignificante y no les causará ningún mal, pero sí les hará mirar de otra forma a nuestro pasado más inmediato.