LOS QUE NOS HABLAN

Con el calor que ha caído esta semana, la calor, casi parece que no hayan ganas de campaña, o eso o es que aún están cansados nuestros políticos de las últimas, pero bueno, ya he visto carteles en algunos sitios y me acercaré a algunas presentaciones de candidaturas y a algún que otro debate.

Cada cuatro años parece que las cosas se repitan, aunque en realidad todo cambia para permanecer exacto casi a sí mismo. Recuerdo una campaña, hace no tantos años, en la que «lo más» era poder chatear con algún cabeza de lista por internet. Te decían la hora y el día en que iba a atender a la gente, y por si acaso la gente no secundaba esta acción, tenía preparado, cada uno en su partido, a diversas personas que fueran preguntando cosas sin que se notaran mucho los plumeros.

Ahora, si uno quiere hablar o preguntar cosas al candidato (o candidata), tiene múltiples vías para poder hacerlo directamente, comenzando por aplicaciones móviles de mensajería, tipo 'whatsapp' o 'Messenger', o por plataformas como Facebook o Twitter. Instragram está ahí despuntando, no se crean.

Pero ¿de verdad creen que están hablando con quien creen estar hablando? Posiblemente habrá quien atienda un teléfono, no lo pongo en duda, pero desde luego no las 24 horas. Lo más seguro es que hable Vd. con el encargado de las redes del partido, o con un militante entusiasta. Y ya.

Si de nuevo hemos perdido esa vía directa, ¿cómo verificar entonces que lo que nos dicen es cierto o cómo hacer un seguimiento real de lo que hacen y dicen los candidatos en esta campaña? Les recomiendo la prensa. Obviamente LAS PROVINCIAS, que siempre ha sido mi casa. Pero la prensa en cualquier caso. Son profesionales entregados y dispuestos a cumplir con su oficio, aunque en un momento determinado pueda Vds. estar de acuerdo o no con lo que escriben, que para eso estamos aún en democracia y todavía hay libertad de prensa y de expresión. Y hemerotecas. Todavía hay hemerotecas.