Grimalt tiende la mano a todos los partidos de Dénia para llevar delegaciones excepto al PP El líder socialista, tras conseguir una mayoría absoluta histórica, afirma que «no nos podemos cerrar a la gente que quiere trabajar» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:33

El alcalde en funciones de Dénia y líder del PSPV y gran vencedor de las elecciones del domingo, Vicent Grimalt, acudió ayer temprano a trabajar al Ayuntamiento pese a acostarse tarde por las celebraciones de la histórica mayoría absoluta conseguida. Según reconoció, era un día «normal» porque «estamos en funciones» hasta el 15 de junio. Ahora tocará definir el ejecutivo de cara al nuevo mandato. El reparto de concejalías se va a empezar a definir en los próximos días. Grimalt tendió la mano a todos los partidos de la oposición para compartir delegaciones, excepto al PP.

Grimalt apuntó que van a hablar con Compromís, su socio de gobierno durante los cuatro años, para ver qué áreas le van a ceder a la coalición valencianista. Pero también quiere proponer alguna delegación a Gent de Dénia y a las dos ediles de Ciudadanos. «En una situación como esta, con mayoría absoluta, no nos podemos cerrar a la gente que quiera trabajar, no me parece lógico», recalcó.

En ese sentido, el líder socialista comentó que esta semana o la próxima se van a sentar con el objetivo de analizar las áreas que dejarán en manos de otras formaciones. Pero también deben tener en cuenta las que ostentarán los socialistas en esta nueva legislatura que arrancará a mediados del próximo mes, ya que en esta ocasión son más a repartir puesto que el PSPV ha pasado de siete a doce concejales.

Respecto al Partido Popular, el recuerdo de la moción de censura de 2008 todavía sigue muy presente. Prueba de ello es que en los plenos celebrados durante este mandato todavía salía a relucir durante los cruces de críticas y recriminaciones. Además, Vicent Grimalt no se planteó ofrecer delegaciones a la formación encabezada por María Mut, que poco antes había solicitado que les dejasen hacer «una oposición digna y constructiva».

Para el alcalde en funciones, si el PP se decanta por una labor constructiva o destructiva «depende de ellos mismos». Y lamentó que criticaran el gasto realizado para promocionar Dénia en un programa de televisión con tanta audiencia y repercusión como 'MasterChef'.

Dimisión de Benito

Las elecciones municipales ya se han cobrado la primera «víctima» en la capital de la Marina Alta. El candidato de Ciudadanos, Sergio Benito, anunció el domingo por la noche que renunciaba a todos los cargos en su partido y que dejaba la política activa para ser un afiliado más. Además, avanzó que no recogerá el acta de concejal en el pleno de constitución de la nueva Corporación.

Esta decisión responde a los resultados obtenidos en los comicios, en los que la formación naranja ha mantenido los dos ediles que poseía hasta ahora. Benito reiteró ayer que «si llevamos cuatro años diciendo que el equipo de gobierno lo está haciendo mal y en las elecciones el PSPV logra la mayoría absoluta es porque tiene la confianza de los ciudadanos». Según explicó, ante esas circunstancias en las que los socialistas «han fagocitado a los partidos y nosotros hemos aguantado» lo más coherente era apartarse.

En ese sentido, el líder de la formación naranja incidió en que «no es una decisión en caliente» y que antes de las elecciones ya había estudiado los escenarios posibles. «Si la gente no ha sabido apreciar el trabajo, uno se aparta», subrayó. Asimismo, dijo que con ese paso a un lado daba vía libre a sus dos compañeras, Susana Mut y Estefanía Schwamb, para que preparen la nueva estrategia y que organicen el partido de cara a los comicios de dentro de cuatro años.

Esta decisión pilló por sorpresa al resto de candidatos de Dénia. María Mut señaló que valoraba «desde el respeto» la postura tomada. Y añadió que era «un hombre con gran capacidad de trabajo y le voy a echar de menos». Por su parte, Vicent Grimalt, comentó que se trataba de una decisión personal que respetaba. También se pronuncio respecto a que Podem no consiguiera representación: «Me sabe muy mal porque Alex Rodenkirchen es una persona muy válida».