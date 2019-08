Gran actuación con medalla de bronce para el barco 'Let it be' en el Europeo de J70 Imagen del Real Club Náutico de Dénia. / Tino Calvo J. ZAMORA DÉNIA. Jueves, 1 agosto 2019, 23:52

El Real Club Náutico Dénia participó, en el Europeo de J70 con la embarcación 'Let it be'. El barco de Juan Calvo, Diego Fernández, Juan Fregonese, Marcelo Baltzer y Miriam Esteban consiguió la tercera posición en Corinthian en esta competición de vela europea. La embarcación del RCND ha logrado también la novena plaza en la general de la flota de plata, en la que participaron un total de 62 barcos. La competición, en su edición de 2019, tuvo lugar en Fraglia Vela Malcesine (Italia), del 21 al 29 de junio, con buenas condiciones de viento. Portolés, Presidente del Real Club Náutico Dénia, ha felicitado a los tripulantes del 'Let it be' por su buena posición en el campeonato europeo y les anima a continuar representando al club en próximas pruebas. La clase J70 está implantada apenas dos sitios de España,donde hay flotas que les permiten disputar regatas de forma más o menos regular.