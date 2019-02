PP = un govern instal·lat a Groenlàndia

Primer que tot ens agradaria donar la benvinguda al Partit Popular per la seua recent incorporació a la política deniera després de la seua etapa d'hibernació (comptant els 7 de govern i els quasi 4 en l'oposició). Suposem que ha estat a Groenlàndia inspirant-se per a la campanya, escoltant en bucle música de Manu Chao, el qual imaginem que se sorprendria molt si sabera que el PP usa les seues cançons per a fer propaganda electoral. Suposem que quasi tant com si nosaltres triàrem cançons de Francisco. Tonteries a part, amb aquest article li donem la benvinguda al PP per la seua llarga letargia i també l'enhorabona, per demostrar una vegada més que no tenen ni la menor idea del que diuen.

Existeix en psicologia un efecte conegut com Dunning-Kruger, un biaix cognitiu que provoca que persones amb coneixements molt bàsics patisquen d'un sentiment de superioritat il·lusori, sent incapaços de reconéixer la seua pròpia ineptitud. Això és el que ha de succeir-li a aquest partit, si no, és que no podem entendre, ni nosaltres ni mitja Dénia, la cara tan dura que tenen de criticar tot el que s'ha fet i dir-nos mentiders.

I en aquest cas, ho fan, a més a més utilitzant el fantasma del catalanisme. Ja tardaven en gastar l'arma electoral que han emprat des dels 80 quan manquen d'arguments sòlids. Suposem també que aquesta és l'estratègia que més explotaran aquests mesos, per a justificar que ells són els vertaders defensors de l'espanyolitat, i no Vox o Ciudadanos. Així que, prepareu-se! Quina llàstima que només això siga el que els moga.

Benvolgut PP, en primer lloc, quan en el vostre escrit dieu que «tant Compromís com PSPV s'han apropiat dels assoliments que amb suor i treball ha aconseguit el PP» esteu caient en un contrasentit. Assoliment és l'acció d'aconseguir, és a dir, una consecució, normalment satisfactòria. I vosaltres, amics, no vau aconseguir RES. NADA. NOTHING. Què són els vostres projectes? I com governant amb el Partit Popular en la Generalitat no vau ser capaços d'«assolir-los»? Ah si! Que dieu que és perquè no hi havia diners, perquè estàvem en crisis. Fixa't que aquest govern no solament ha aconseguit sanejar unes arques municipals que es trobaven en la misèria gràcies a una eficient gestió dels recursos, si no que ho ha fet efectuant tot allò que vosaltres només podíeu tindre en el paper, amb bastant menys.

Medi ambient: hem governat 4 anys amb mancança de recursos, escassetat de personal i amb convenis insuficients signats amb anterioritat pel PP. I encara així hem creat noves zones verdes, hem incrementat les bateries de contenidors, noves papereres, el baldeig de carrers, les campanyes de neteja i hem incrementat els recursos per a neteja de camins i parcel·les. Cosa que vostés no poden dir el mateix. Cara dura no, forrada de vaqueta la tenen.

Quant a altres al·lusions que realitzen en el seu comunicat en referència a les regidories de Compromís, estem molt satisfets del treball que hem realitzat. Si bé som conscients que queda molt per fer, hem complit quasi tot el nostre full de ruta, sí, i ho poden comprovar en l'apartat de Transparència de la web de l'Ajuntament de Dénia, on es troba el nivell de compliment de cada punt. Això es diu responsabilitat, humilitat i transparència.

Què no som transparents ens diuen? Almenys nosaltres rendim comptes a la ciutadania de les nostres accions. No sabem molt bé què entenen vostés per Transparència. Per descomptat que tindre por a obrir les portes dels despatxos als ciutadans, mantindre sentències condemnatòries amagades en calaixos, i altres assumptes opacs (véase Hotel Mediterrani) no són els millors exemples de Transparència.

Respecte a l'adoctrinament cultural i educatiu del qual ens acusen, ens agradaria saber quants professors s'han sentit coartats o obligats per aquest govern a adoctrinar a l'alumnat. Aprofiten a preguntar-li-ho als col·legis en algun dels molts Consells Escolars Municipals que es realitzen. El que vostés entenen per adoctrinament nosaltres entenem per major inversió en infraestructures per a Educació (Edificant), en recursos humans i aules dignes; o en garantir la gratuïtat del material escolar i de l'escolarització, entre altres.

Respecte als comentaris al voltant que si s'ha substituït a Jovempa per una simple web d'Ocupació, comentar que primer hauríeu d'informar-vos, i després, si això, assistir a les reunions de la Mesa d'Ocupació on està adherida aqueixa mateixa associació, així com molts altres agents socials, econòmics i formatius de la localitat. Eixa web que mencioneu és una proposta unànime i votada per totes les entitats, entre les quals, repetim, està JOVEMPA, i en la que es troben ordenats tots els recursos existents. Recalcar que els joves emprenedors sí estan representats, i han pogut participar en diverses llançadores. I que sàpien, per cert, que per primera vegada en 10 anys, la taxa d'atur ha caigut per davall del 15%, i la Comunitat Valenciana és la segona en la qual més s'ha notat. Potser té alguna cosa a veure la bona gestió del Govern del Botànic, i dels ajuntaments progressistes, que amb arques desmantellades han sabut fer més que furtar, balafiar i viure del conte.

Finalment, i referent a la pista d'Atletisme… vaja vaja, tornem a allò de sempre. Sabem que no els agradarà res, però aquesta i altres infraestructures esportives començaran enguany a efectuar-se.

Si volen fer comunicats, el més lògic seria informar-se. Si volen acusar de mentiders a algú, el més ètic seria que ho feren dient la veritat. I si volen jutjar les accions dels altres el més sensat és que donen exemple. I senyors i senyores del PP, no estan en la posició més adequada per a fer-ho. Sigueu el canvi que voleu veure en el món: deixeu de mentir. O en el seu defecte, si no és demagògia i és més, com déiem al principi, ineptitud, dir-vos que estem oberts per a donar-vos tota la informació que ens sol·liciteu. Benvinguts.