«Ni la Generalitat ni el Ministerio se preocupan por lo que estamos sufriendo los agricultores» Pepe Cervera junto al cartel que ha decidido colocar en el su huerto de naranjas al no conseguir vender los cítricos a buen precio. / Tino calvo El vecino de El Verger que regala sus naranjas al no poder venderlas dice que si el año que viene no cambia la situación, abandonará los cultivos B. ORTOLÀ EL VERGER. Viernes, 28 junio 2019, 00:28

«Tenemos un problema muy grave y lo peor es que parece que estamos solos, ni la Generalitat ni el Ministerio de Agricultura están apoyando lo suficiente a la gente del campo, parece que solo se preocupen de su sueldo y de las vacaciones». Apesadumbrado se muestra Pepe Cervera, el vecino de El Verger que hace unos días colgó un cartel en su huerto de naranjos invitando a la gente a que cogiese la fruta gratuitamente al no conseguir venderla a buen precio.

«Este año me compraban la cosecha a euro la arroba y media, incluso me han llegado ofertas por menos dinero, no da para cubrir gastos la verdad», lamenta.

A pesar de ello, este agricultor jubilado se negó a que dejar perder el producto que con tanto mimo ha trabajado los últimos meses, al final optó por poner el anuncio en su bancal, situado justo al lado de la carretera que une Benidoleig y Beniarbeig.

Pepe Cervera reconoce que es la primera vez que se queda sin vender su producto

Asegura que no ha tenido «de momento» la repercusión que pensaba que iba a tener, «ha venido gente a llevarse unas cuantas naranjas, pero aún así he tenido que tirar al suelo muchas».

Cervera reconoce que es la primera vez que no consigue vender sus naranjas, «hasta ahora unos años ha ido mejor y otros peor, pero este año el precio ha sido muy bajo en la variedad de 'Ortaniques'». A pesar de que solo le ha pasado una vez, Cervera asegura que si la próxima campaña todo sigue igual, «dejaré por perdida la agricultura, me sabe mal porque estas tierras las heredamos de mi suegro que ha trabajado mucho». No se plantea, de hecho, cambiar de tipo de cultivo, «de qué va a servir si el mercado está saturado, no funcionan tampoco productos como el aguacate o el caqui. La solución la tiene que aportar los expertos que trabajan en los gobiernos de la Generalitat y el ministerio, tienen que venir a preguntar a los agricultores y conocer como está la situación para poder buscar la mejor solución».

Este agricultor de El Verger apunta que no es el único que padece esta situación, «tengo conocidos que también han decidido tirar la naranja porque no les pagaban casi nada. Además no es solo una variedad, también las hay que hace unos años se vendían a 10 u 11 euros la arroba y ahora han caído muchísimo los precios como pueden ser las Furer o Maravilles».

Cercera achaca esta bajada de precios, en parte, a «la competencia desleal que llega desde los países africanos «no puede ser que un productor similar se venda allí a 1 euro y aquí a 3. Puede que la solución esté en poner aranceles igual que se hace con el mercado del arroz».

Otro de los inconvenientes que observa este vecino de El Verger es «la falta de planificación y organización por parte de los estamentos públicos». A su parecer, el mercado debería estar regulado, «que se pueda vender una cierta cantidad de variedad, está claro que todos queremos vender el producto que más caro se vende para poder ganar dinero, pero al final lo único que se consigue es subir mucho la oferta que hacen bajar los precios».

Los problemas del sector, afectan tanto al que no puede vender el producto como al que consigue hacerlo. Algunos agricultores de la Marina Alta relatan que la venta en ocasiones se convierte en «una pesadilla». Aunque el dueño de la naranja y la empresa comercializadora llegan a un acuerdo, «pocas veces estos últimos llegan a pagar lo pactado», afirman. Según explican, una vez cerrado el contrato la mercantil «se retrasa incluso semanas en recoger los cítricos y con el paso de los días éstos van perdiendo calidad. «Cuando llega el comprador, dice que no puede pagar toda la cosecha porque ya no es tan buena, pues haberla recogido cuando tocaba. De saberlo posiblemente la venta se habría hecho con otro comprador y no tendría la naranja colgado del árbol», señalan.