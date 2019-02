Gema Estrela: «He dimitido porque creo que es lo mejor para el club» Gema Estrela con Tano Bertó y dos directivos del Club Deportivo Dénia. / Tino Calvo La expresidenta del Dénia reconoce que para que llegase una inyección económica los inversores pidieron su marcha al no entrar ella en sus planes JAVIER ZAMORA Viernes, 15 febrero 2019, 00:48

Gema Estrela, expresidenta del CD Dénia, explicó ayer que sus motivos para dimitir han sido «profesionales, ahora tengo otro trabajo y esto me resta tiempo para dedicarle al Dénia, además, de personales». Aunque reconoció que el director técnico, «Tano Bertó, me indicó que el grupo de inversores que van a inyectar dinero en el club le pidió mi dimisión, al no entrar en su proyecto. Creo que es lo mejor para el club y por eso accedí, además creo que también era una buena salida para mí».

La expresidenta aclaró que, aunque, aunque haya dejado el cargo, «yo voy a seguir formando parte de la directiva, como vocal y ayudando en lo que haga falta».

En su comparecencia reconoció que la entidad grogueta ha cobrado toda la subvención que le concede el Ayuntamiento. Pero matizó que considera que el consistorio «ha ayudado un poco a que se llegue a esta situación». Estrela comentó que uno de sus sponsors tenía un proyecto en el que se iban a hacer cargo de cambiar el césped del campo del polideportivo, mantenerlo durante cuatro o cinco años, a cambio solo de celebrar un torneo internacional de fútbol, durante dos meses. Según recalcó, eso no significaba que fuese privatizar el campo ni nada.

«Se nos cerraron todas las puertas, en ninguna de las tres reuniones mantenidas en el ayuntamiento nos dieron facilidades a este proyecto de la empresa», afirmó. Y añadió que «ellos, al ver las trabas puestas, optaron por no seguir con el patrocinio».

Pero, en su opinión, este no es el único este tema en el que se ven perjudicados por el Consistorio, ya que, según puntualizó, «antes y desde que yo estoy, hace ocho años, habían dos empresas fuertes que nos ayudaban siempre en el club y de repente han dejado de ayudarnos. Yo con otra legislatura he tenido más apoyo».

Estrela insistió en que «el club está por encima de todo» y que entonces es cuando pensó que si había alguien capaz de sacar el equipo adelante y que tenía «proyecto ambicioso» en el que no entraba ella y que no era compatible con el suyo «que es apostar por un equipo más humilde», la opción era apartarse y dejar el cargo.

La exmandataria dianense volvió a cargar contra el Ayuntamiento al señalar que «no entiendo lo del cambio de césped del campo del Rodat, cuando pedimos que se hiciese también el del campo Diego Mena. ¿Puedo pensar que eso es algo personal y que eso me ha cerrado mucha puertas también? Pregunte en un pleno lo mismo y nadie me supo contestar».

Después de la marcha de Gema Estrela de la presidencia, es Toni Martí quien se convierte en la cabeza visible del club groguet, ya que según los estatutos le corresponde al vicepresidente el relevo. Un cargo que podrá ostentar durante tres temporadas más. Junto a Martí se quedan el resto de directivos y se sumará la propia Gema Estrela, que llevará a cabo las funciones de vocal.

El club anunció que durante las próximas semanas habrá una reunión en la que se marcará el rumbo que tomará la entidad, aunque se avanzó que no hay intención de convocar elecciones en un plazo cercano. Todos los directivos y el propio Tano Bertó siguen buscando vías de financiación que aseguren la estabilidad económica de la entidad para poder acabar la temporada sin que se repitan episodios pasados de impagos a los jugadores.