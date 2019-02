Gema Estrela dimite como presidenta del CD Dénia Gema Estrela. / J. Z. La marcha se produjo antes de que el conjunto groguet lograra un importante triunfo frente a la UE Tavernes JAVIER ZAMORA Martes, 12 febrero 2019, 01:10

La presidenta del CD Dénia, Gema Estrela, presentó su dimisión el pasado viernes 8 de febrero en un documento que, curiosamente, vieron los jugadores de la plantilla, cuerpo técnico y directivos en el campo Diego Mena momentos antes de comenzar el entrenamiento. Los motivos esgrimidos para su marcha fueron «laborales y personales».

Con esta decisión Estrela deja paso a su directiva para que decida en un tiempo prudencial, y según los estatutos del club, el nuevo presidente en funciones. Los estatutos indican que en esta situación será el vicepresidente, en este caso Toni Martí, el que tome las riendas de la entidad hasta que se elija al suceso.

Según comentó Gema Estrela, «es un tremendo orgullo el haber podido estar al frente de este club amado durante más de siete años pero, tal y como he explicado antes, ahora he tenido que tomar esta dura decisión».

Cabe recordar que la ya expresidenta hace tan solo una semana emitió un comunicado donde indicaba que seguía al frente del club y que no dimitía. El domingo llamó la atención su presencia en el palco, ejerciendo como presidenta cuando ya no lo era. La salida de Estrela del CD Dénia ha sido por la puerta de atrás, sin dar explicación alguna a la gente que en una asamblea depositó su confianza en ella. Aunque parece que, supuestamente, su marcha no habría sido de forma voluntaria como ella argumenta, sino que la habrían obligado a irse para tratar de arreglar la situación económica que atraviesa la entidad grogueta.

En el ámbito deportivo, el CD Dénia consiguió un importante triunfo al vencer a la UE Tavernes por 2 a 1 en el Diego Mena. Sobre el terreno de juego se vio en el inicio mucho respeto por parte de ambas formaciones. A partir de la media hora el equipo dianense logró serenar su juego. Fruto de ello marcó en el minuto 38 el primer tanto tras un centro de Javi, que remató con un certero testarazo César.

El gol no varió el esquema de los equipos, el Dénia bien colocado en el terreno mientras que el conjunto que dirige Estaban Cana apenas llegó con peligro sobre el área local.

En la segunda mitad, se repitieron los mismos dibujos tácticos. En el minuto 54, subió el segundo gol local. En esta ocasión fue un centro de César que Guerrero remató de cabeza desde el punto de penalti. Después de este tanto, la UE Tavernes dio un paso hacia adelante.

En el 85, Luisent batió al portero local con un potente disparo. A partir de este momento el equipo visitante se volcó sobre el marco local, y los aficionados pidieron la hora a un colegiado que añadió más tiempo del deseado por la parroquia grogueta.