Gata tiene tres de sus 13 policías de baja y no cubrirá las plazas «porque lo impide la ley» Imagen de la entrada del retén de la Policía Local de Gata de Gorgos, al lado del ayuntamiento. / B. O. La alcaldesa Magda Mengual asegura que hasta la puesta en vigor de la normativa en 2018 se habían suplido las vacantes con interinos pero ahora no pueden B. ORTOLÀ Sábado, 9 febrero 2019, 00:11

La plantilla de la Policía Local de Gata de Gorgos está mermada. Tiene a tres de sus 13 agentes de baja. Una situación que desde el cuerpo de seguridad solicitan que se solucione cubriendo las vacantes con interinos. Pero el problema no tiene visos de mejorar porque, según la alcaldesa, Magda Mengual, «la ley no lo permite». Se refiere la primer edil a la normativa de Coordinación de Policías Locales que entró en vigor a principios de 2018, que no admite suplir las bajas. «Es un problema que se repite en muchos municipios», aclaró.

Hasta que se aplicó la nueva normativa, recordó la munícipe, «siempre habíamos cubierto las bajas, pero con la nueva ley es imposible». Este problema provocó una situación inusual esta semana, pues el municipio quedó, la tarde del miércoles, sin seguridad. Durante el turno de 16 a 22 horas el retén de la Policía Local permaneció cerrado por falta de personal.

Al parecer, explicó Mengual, el agente que debía cubrir el turno tuvo que ausentarse por cuestiones personales y el resto de compañeros tampoco pudieron sustituirle. Hasta el turno de noche, cuando entraron dos agentes, el retén permaneció cerrado. Desde el cuerpo de seguridad apuntaron que esta circunstancia puede volver a repetirse, aunque la primera edil apeló al «buen hacer del cuerpo» para tratar de cubrir todos los turnos, «aunque entendemos que se trata de una situación difícil».

Los agentes de seguridad solicitan que se mejoren sus condiciones salariales

Cubrir las bajas es una de las demandas de los agentes de Gata de Gorgos. También han pedido al consistorio en reiteradas ocasiones una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para mejorar sus condiciones salariales. Aseguraron, además, que llevan meses sin cobrar las horas extraordinarias; y que el material con el que trabajan es escaso. Denunciaron incluso que no tienen suficientes uniformes y han tenido que utilizar algunos prestados.

Respecto a la mejora salarial, la alcaldesa comentó que el tema ya se habló y se contempló que se abordaría en la próxima legislatura. «En diciembre nos reunimos ambas partes, y también representantes del resto de partidos de la corporación municipal, para tratar el asunto. Se acordó que la revisión de la RPT la gestionará el gobierno que salga tras las elecciones de mayo», dijo. Esta decisión se tomó, según Mengual, porque el procedimiento es «muy costoso, no se puede hacer durante los pocos meses de legislatura que quedan». La munícipe aseguró entender la demanda de los agentes municipales, «es una petición histórica, entendemos que lo pidan como cualquier otro trabajador, pero el ejecutivo está atado de manos».

En cuanto a las quejas por la falta de material como los uniformes, Mengual recordó que en 2017 el Ayuntamiento gastó cerca de 5.000 euros para renovar el vestuario. A pesar de ello, la alcaldesa instó a que soliciten lo que necesiten, «si no hacen un contrato menor con una demanda de uniformes, desde el Ayuntamiento no podemos saberlo».

Sobre el abono de las horas extra, la munícipe confirmó que el consistorio «ha pagado las de diciembre y enero. Tal y como van entrando las remesas, se van abonando».

Mengual reafirmó la voluntad del ejecutivo local de mejorar las condiciones laborales de los agentes de seguridad, «desde que entramos al gobierno de Gata hemos renovado las instalaciones del retén y se ha añadido un nuevo vehículo, ahora el cuerpo policial cuenta con dos coches. Nos gustaría poder solventar el resto de demandas, pero actualmente estamos atados de pies y manos».