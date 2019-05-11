GATA CELEBRA EL 'POSA VI' DE CEPAS DE LA COMARCA

CERTAMEN

J. I. EL CONCURSO 'POSA VI' DE GATA DE GORGOS CELEBRA MAÑANA DOMINGO SU XI EDICIÓN CON LA CATA DE VINOS DEL TERRENO DE CEPAS CULTIVADAS EN LA MARINA ALTA. A PARTIR DE LAS 9.30 HORAS SE OFRECERÁ SERVICIO DE DESAYUNO EN LA ZONA DEPORTIVA LES COSTERES DONDE A CONTINUACIÓN SE REALIZARÁN CATAS Y CHARLAS A CARGO DE BODEGAS DE LA MARINA ALTA.

EN ESTE MISMO LUGAR Y A PARTIR DE LAS 11.30 HORAS SE INICIARÁ UNA CATA POPULAR DE LOS VINOS PRESENTADOS A CONCURSO ASÍ COMO LA VALORACIÓN POR PARTE DE UN JURADO FORMADO POR CATADORES DE VINO PROFESIONALES Y TAMBIÉN POR UN JURADO POPULAR.

EN ESTE CONCURSO PUEDEN PARTICIPAR EN LAS CATEGORÍAS DE TINTO JOVEN; BLANCO; CRIANZA, VINOS QUE TIENEN QUE HABER ESTADO AL MENOS UN AÑO DENTRO DE LA BOTA, Y GIRÓ. LOS VINOS DEBEN ESTAR ELABORADOS CON VARIEDADES AUTÓCTONAS, MONO VARIETALES O COUPAGE Y LAS UVAS UTILIZADAS PARA SU ELABORACIÓN DEBEN SER DE CEPAS SEMBRADAS EN LA MARINA ALTA.

AL FINALIZAR LA CATA SE DARÁ A CONOCER LA VALORACIÓN DEL JURADO Y EL VINO GANADOR.

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