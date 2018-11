El Garbi Dénia llega invicto a la jornada de descanso tras ganar al CH Sant Joan Los dianenses se impusieron en su feudo por 26 a 20 en la tercera jornada de liga de Primera Autonómica J. ZAMORA DÉNIA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:58

Debido al puente del 1 de noviembre, este fin de semana la Primera Autonómica de balonmano, en su grupo Sur, tiene jornada de descanso. El Garbi Dénia llega a este punto de la competición invicto al vencer en su feudo al CH Sant Joan por 26 a 20, en el partido correspondiente a la tercera jornada. Pese al marcador final tan, el partido resultó mucho más igualado, solo en los dos últimos minutos se rompió del lado del equipo local.

En el arranque, la defensa profunda del equipo dirigido por David Salanova no consiguió parar el juego de los visitantes, apoyados en un buen acierto de sus extremos. En ataque los locales dirigidos encontraron más problemas de los previsto para leer la defensa 6-0 de su rival.

En el ecuador de la primera mitad, el marcador era de 7 a 5, muy pocos goles en el casillero dianense. Los groguets no pudieron correr en rápidas transiciones y el acierto en el lanzamiento fue bastante bajo. En la recta final del primer tiempo, tras varias acciones de ataque de Adrián Carpi, los locales obtuvieron su máxima renta, tres goles. Carpi fue cuidado por el técnico y solo jugó en ataque, no desgastándole en tareas defensivas, ya que no estaba al cien por cien. Un golpe en la mano sufrido en Ibi le mantenía renqueante para este choque. Al descanso se llegó con 12 a 10.

En la reanudación, la entrenadora visitante, Julia Contreras, optó por intentar maniatar a Salanova, director de orquesta del juego local. Para ello utilizó durante varias fases una defensa mixta. Esto obligó a jugar muchas acciones a los locales con doble pivote, de las que sacaron buen provecho.

El mando del juego y del marcador siguió siendo de los locales pese a que su rival nunca arrojó la toalla. Las expulsiones de dos de sus efectivos dejó a los visitantes un banquillo con un solo relevo. Esta circunstancia la acusaron con el paso de los minutos, cuando los locales, bien secundados por la buena actuación del portero, Gabri, imprimieron más ritmo a su juego. Llegaron las transiciones rápidas y poco a poco el marcado se fue ensanchando.

En la recta final el Garbi Dénia consiguió abrir ventajas más anchas para acabar el tiempo reglamentario con seis tantos de diferencia.