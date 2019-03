El futbolista infantil Joan Pedro Monserrat ficha por el Valencia El jugador infantil Joan Pedro Monserrat. / LP El joven canterano de la EM FB Dénia se incorporó a los entrenamientos la semana pasada y espera debutar tras el descanso por las fiestas de Fallas JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 12 marzo 2019, 23:58

El futbolista Joan Pedro Monserrat, del Infantil A de la EM FB Dénia, firmó por el Valencia CF por lo que resta de esta temporada y la siguiente. El jugador se ha incorporado al equipo Fundación que juega en la categoría autonómica.

Monserrat, que desde el pasado mes de octubre ha sido seguido por ojeadores del club Che, es un chico de 13 años que estudia 2º de la ESO en el colegio Paidos. En este centro escolar fue donde comenzó a dar sus primeras patadas a un balón, ya que jugó al fútbol sala en las categorías de prebenjamines y benjamines.

La ilusión por jugar al fútbol le llevó a que sus padres le matriculasen en la Escuela Municipal de Fútbol Base Dénia, en el equipo prebenjamín, para pasar posteriormente a las categorías benjamín, alevín e infantil. En los equipos de la escuela dianense ha jugado en la posición de central, una demarcación en la que también jugará en el equipo del Valencia Fundación.

El joven jugador, cuando se enteró de su incorporación al club valenciano, explotó de alegría. Según cuenta su madre, Amparo, «supuso una gran ilusión para todos pero especialmente para Joan Pedro. El fútbol es su vida y verse entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna, es algo muy grande para él».

Hasta el momento los estudios los lleva muy bien, no ha suspendido ninguna asignatura pese a que tiene tres días a la semana muy duros. Sale del colegio a las 17 horas y dos días a la semana sus padres deben de acompañarlo al entrenamiento que tiene en Paterna a las 19 horas. Cuando acaba, debe de volver a casa con lo que nunca llega antes de las 22.30 horas. El tercer día lo hace de forma diferente ya que es un técnico del club Che quien se encarga de ir a Dénia a recogerlo y posteriormente devolverlo a casa.

Joan Pedro lleva pocos días de entrenamiento con los que son sus nuevos compañeros, pero ha comentado a su entorno que «son buenos chicos estoy muy a gusto con ellos y ahora solo tengo ganas de debutar en un partido oficial». Razón no le falta ya que, pese a que se incorporó la semana pasada a los entrenamientos, en la última jornada no pudo jugar debido a que su ficha no se había tramitado. Esta semana y la próxima no hay competición por descanso fallero y tendrá que esperar una más para debutar.

El contrato que le liga con el conjunto valencianista es para lo que resta de temporada y una más. Su propia madre explica que un ojeador «le vio jugar en un partido con el equipo de la EM FB Dénia y posteriormente le han estado siguiendo en diferentes partidos y diferentes ojeadores. Y parece que el chaval les ha convencido». Amparo destaca que en un principio les sorprendió el interés del Valencia por su hijo, «no es normal que en la recta final de una temporada, un club como es el Che fiche a un joven, esto suele ocurrir cuando finaliza la campaña».

Además, reconoce que para la familia es un orgullo y no puede ocultar la alegría que supone ver a su hijo en un club de primer nivel. «Estamos felices por su incorporación al Valencia pero más si cabe por la ilusión que le supone para él verse en un club tan grande», relata.