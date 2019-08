Fullana dará comienzo a las fiestas con un pregón «personal y sentimental» Miguel Ángel Fullana, pregonero de los MMiCC de Dénia. / J. I. El acto inicial de los festejos de Moros y Cristianos de Dénia será el sábado 3 de agosto con la entrega de llaves en la plaza del Consell K. CARRIÓ DÉNIA. Jueves, 1 agosto 2019, 23:52

Primer tró en Hospitalaris, vocal de la Federación de Moros y Cristianos de Dénia (Femmicc), vicepresidente segundo y presidente en 2016-2017. Miguel Ángel Fullana ha pasado por muchos cargos, pero ahora se ha convertido en el pregonero de las fiestas. Fullana será el encargado de dar inicio a los Moros y Cristianos con su pregón, que se podrá disfrutar el próximo sábado 3 de agosto en la plaza del Consell a las 20.30 horas.

El pregonero, que pertenece a la filà de Hospitalaris desde hace años, afirmó que el discurso será «muy personal y sentimental». Fullana apuntó que con su parlamento versará sobre una «visión personal de cómo siente la fiesta» y lo que representa para los participantes. Como festero, confesó sentirse «tremendamente orgulloso, ya que se trata de un cargo honorífico».

Sobre su nombramiento como pregonero de la fiesta de Moros y Cristianos, Fullana recordó la situación cuando le comunicaron su nueva responsabilidad para este año durante la presentación de la Capitanía: «Rafa Cheli, el presidente de la Femmicc, bajó del escenario, me cogió del brazo y me dijo que iba a ser el pregonero de este año». El festero aseguró que se vio «completamente sorprendido y me quedé boquiabierto». Fullana remarcó que «tratándose de un cargo que elige personalmente el presidente, me sentí muy querido, porque han pensado en mi para un momento muy emocionante de la fiesta».

El pregonero destacó que «le encanta poder ejercer de vicepresidente y poder hacer el discurso del principio de la fiesta». Además añadió que «vivir los moros y cristianos desde tantos prismas distintos es todo un lujo».

Las funciones del pregonero, en este caso Miguel Ángel Fullana, consisten en dar un discurso para el inicio de los festejos en la plaza del Consell, tras la que se realiza la entrega de llaves de la ciudad y la izada de estandartes a las 20.30 horas. Después del parlamento los festeros acudirán a la cena de gala a las 22 horas. El festero insistió en que «la figura del pregonero no ha variado demasiado desde que fue creada». El festero puntualizó, «ha seguido la tradición desde el primer momento, aunque este año si que habrán cambios y novedades en otros ámbitos».

Entre dichos cambios, el pregonero destacó la colocación de pantallas gigantes para poder ver «la arrancà, que hemos introducido para darle más presencia al gran desfile de gala del jueves 15 de agosto». La fiesta también puede destacar su evolución en carácter social, ya que para este año ambas capitanías son comandadas por mujeres y en anteriores ediciones, Amparo Mata realizó las funciones de pregonera en agosto del 2018.

Fullana quiso agradecer al presidente de la Femmicc, Rafa Cheli, «el apoyo y confianza que s nivel personal puso en mí».