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J. IGLESIAS. ESTE SÁBADO Y DOMINGO SE CELEBRA EN LA POBLACIÓN DE LLÍBER LA FIRA DEL LLAURADOR, CON UNA ESCALDÀ, ATRACCIONES PARA LOS PEQUEÑOS, CATAS DE VINO Y PUESTOS DE ANTIGUOS OFICIOS. LA FIESTA COMENZARÁ EN EL HORNO D'ESCALDAR A LAS 10 HORAS. ALLÍ SE CONCENTRARÁN PARA REALIZAR LOS ACTOS PROGRAMADOS COMO 'L'ESCALDÀ', LA 'XAFÀ DEL RAÍM', LA CATA DE VINOS, DEGUSTACIONES, Y TALLERES DE ANTIGUOS OFICIOS RELACIONES CON LA AGRICULTURA TRADICIONAL DE LLÍBER. ESTE AÑO SE HA INSTAURADO EL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LLÍBER DONDE PODRÁN PARTICIPAR AFICIONADOS Y PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFÍA. EL TEMA ESTARÁ RELACIONADO CON EL FIN DE SEMANA QUE SE HARÁ EN LLÍBER DURANTE LA 4ª FIRA DEL LLAURADOR ESTE FIN DE SEMANA DEL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, COMPRENDIENDO TODOS LOS EVENTOS QUE SE REALICEN EL FIN DE SEMANA.
LOS PREMIOS SERÁN DE 300 EUROS PARA LA MEJOR FOTOGRAFÍA, 2º PREMIO DE 200 EUROS PARA LA MEJOR COLECCIÓN, 3º PREMIO A LA FOTO MÁS ORIGINAL CON 100 EUROS, Y UN 4º PREMIO PARA EL AUTOR LOCAL DOTADO CON 50 EUROS.