Ferrán Molina, nuevo refuerzo para el centro del campo del Club Deportivo Jávea

El centrocampista Ferrán Molina Cervera, de 26 años criado en la cantera del Dénia, ha firmado con el CD Jávea para jugar esta temporada bajo las ordenes de Antonio Villaescusa.

Molina, desde su debut en Segunda B en la temporada 2011-12, ha sido un jugador estandarte de la cantera dianense. Con el paso del tiempo ha ido adquiriendo madurez. Hoy en día es un hombre que conoce perfectamente la categoría y ha sido pieza base en el Dénia que logró jugar las dos últimas promociones. Se caracteriza por la fuerza y empuje que da a la línea medular.

Su salida del club de toda su vida ha llamado la atención a los seguidores groguets ya que era un jugador emblema de un club que, según el propio Molina, no le ha valorado como se merece. La oferta que le hizo el club para renovar no le interesó. Después de haber tenido conversaciones con el Pego CF, optó por firmar con los rojiblancos. A Molina no le resultará complicado acoplarse a un equipo donde conoce a la mayoría de jugadores.

Villaescusa va perfilando su plantilla. Se espera que en pocas horas se haga oficial la llegada de otro exdianense, Paco.