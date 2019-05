Femenia firmó dos horas antes de la censura un convenio en Benitatxell que beneficia a un edil Momento en el que Femenia y Segarra se levantaron y abandonaron ayer el pleno. / R. González El exalcalde y Manolo Segarra abandonan el pleno antes de la votación del punto para abrir expediente para anular ese acuerdo R. GONZÁLEZ BENITATXELL. Sábado, 4 mayo 2019, 00:47

El pleno previsto para ayer en Poble Nou de Benitatxell se esperaba tenso y no defraudó. La noche del jueves se caldeó el ambiente cuando Movimiento RED hizo público que había denunciado al alcalde de Benitatxell, Miguel Ángel García, por «racista» a raíz de unas declaraciones tras la sesión de 25 de abril y éste anunció que presentaría una querella contra Josep Femenia y Dirk Rheindorf por «injurias y calumnias». Y el colofón lo puso el punto del orden del día para la incoación de expediente para declarar la nulidad de un convenio del anterior ejecutivo. Según salió a relucir, el ex primer edil, Femenia, firmó el pasado 11 de octubre un acuerdo de colaboración por cuatro años con una fundación que ya prestaba el servicio de red pública y abierta de telecomunicaciones.

Lo curioso es que el documento se registró dos horas antes de la moción de censura que le apartó de la alcaldía, se suscribía con una empresa que gestionaba ya ese servicio sin ningún contrato y, además, «beneficiaba» a una empresa que tiene como administrador solidario al concejal Manolo Segarra, ambos de RED.

El actual alcalde, y candidato de Més Benitatxell, señaló que les sorprendió la jugada y que pidieron informes jurídicos, que han desvelado que ese acuerdo «vulnera todos los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público», que alertan de que no se ha realizado el pertinente expediente de contratación y también incidían en que la competencia para dar luz verde al convenio correspondía al pleno y no al primer edil.

Femenia replicó que ese informe era «parcial» y que a él lo que le preocupan son «las sentencias». El líder de RED remarcó que lo único que quiere el nuevo ejecutivo es «hacer daño» y recalcó que se trata de «un equipo de gobierno que no gobierna, sino que toca las narices». Además aprovechó para recriminarle que mandara junto a una «procesada», en referencia a edil Nieves García (IMA) y acusó en varias ocasiones a los integrantes del ejecutivo local de ser «colaboradores necesarios de la corrupción».

Por su parte, Manolo Segarra contestó que el convenio no se hizo antes porque «no lo encontramos oportuno». También hizo hincapié en que no su empresa de asistencia en telecomunicaciones no le cobrando nada al Ayuntamiento y que el Consistorio no está pagando nada por la red para ofrecer internet gratis a los vecinos.

Justo antes de la votación del punto para incoar el expediente para declarar nulo el acuerdo, Femenia y Segarra se levantaron de sus asientos y abandonaron el pleno. De esta forma se aprobó la propuesta sin ningún tipo de oposición, ya que a la sesión de ayer no acudieron los concejales Dirk Rheindorf, Nathalie Coning, que ayer pasó a forma parte de los no adscritos, y Myra Van't Hoff.

Durante el cruce de recriminaciones entre oposición y equipo de gobierno, salió a relucir lo ocurrido el 25 de abril y que RED había hecho público a través de un comunicado. En ese documento, se explicaba que el motivo de presentar la denuncia ante la Guardia Civil de Xàbia. Según detallaba, cuando se acabó el pleno, «un miembro del público se levantó y dijo que 'es una vergüenza que los forajidos de la montaña manden a sus sicarios para presionar para que asfalten las urbanizaciones', refiriéndose a las personas beneficiadas por la aprobación que se hizo en el pleno de 2017». Y añadía que entonces el alcalde dijo: «Pepe, estoy de acuerdo con lo que me dices».

Ese anuncio del jueves a última hora tuvo respuesta del alcalde, que lamentó que el candidato de ese partido «intente de nuevo ensuciar la campaña electoral con mentiras". García subrayó que «no tienen argumentos políticos y acuden al sensacionalismo y al morbo».