La Federación de Remo recrimina a Costas que no le informase de la nueva normativa R. G. DÉNIA. Jueves, 18 abril 2019, 00:50

La Federación de Remo de la Comunitat Valenciana (FRCV) dejó patente ayer su postura ante la interpretación de Costas y del Ministerio de Transición Ecológica del Real Decreto que regula las actividades que se desarrollan en el mar, después de que el domingo no se suspendiera en Dénia una regata al no haber obtenido la autorización. Desde el Gobierno achacaron lo ocurrido al Ayuntamiento y a los organizadores. La entidad emitió un comunicado en el que le recriminaba a Costas que no hubiese transmitido la información a las federaciones deportivas, en vez de dirigirse a los consistorios costeros, «que no tienen competencias sobre pruebas náutico deportivas».

Es más, insistió en que el marco legal para estas competiciones es otro diferente al que ahora esgrimen, pues ese que requiere de una informe de compatibilidad es para otro tipo de actividades. Y recalcó que las boyas que utilizan en las pruebas y entrenamientos «no van ancladas al fondo marino como una piscifactoría o un canal», sino que se depositan sobre el lecho con un peso de unos diez kilos y «de manera efímera». En ese sentido, la FRCV subrayó que siempre actúan con el máximo respeto al medio ambiente.

Según la federación, el nuevo requiso «supondría disponer de un informe de todos los posibles puntos donde se pudieran colocar boyas de regata». En su opinión, esa medida deja en el aire todas las competiciones que organizan porque el coste de los informes técnicos necesarios y el tiempo para obtener la autorización «lo hace inviable».

Al respecto, la FRCV recalcó que todos los deportistas se van a ver perjudicados por esta situación, entre ellos el equipo subcampeón del mundo de remo de mar del Real Club de Regatas de Alicante, «puesto que deben suspender sus entrenamientos para el próximo mundial de Hong Kong» porque, según subrayó, también debería pedir permiso con antelación para las boyas de entrenamiento o podrían ser sancionados.