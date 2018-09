A FALTA DE OCHO MESES

A medida que se acercan las elecciones, los partidos «tradicionales» y los de nuevo cuño van moviendo ficha. En Dénia en concreto es asombroso el número de partidos políticos que disputan su propio espacio, si la memoria no me falla el récord está en doce, y cada cuatro años unos siguen adelante y otros desaparecen.

Me asombra siempre el optimismo desbordante de tanto de los novatos como de los veteranos, y ya no hablo de partidos, sino de políticos. Aunque no descarto que sea más bien una estrategia de marketing.

Hasta ahora, además, los partidos más extremistas han quedado siempre relegados al puñado de papeletas que consiguen cosechar entre amigos, primos y cuñados. En una ocasión, una lista completa, esto es de 21 más 3 reservas, únicamente logró 17 votos, así que ni siquiera se votaron todos los que la componían. Así son las cosas.

O así eran. Una campaña electoral en un mundo tan hiperconectado por redes sociales sale barata y es hasta efectiva, con lo que corremos el peligro de dar cabida a ciertas ideologías que aprovechan la democracia para tratar de destruirla. No será perfecta nuestra democracia, pero es lo que tenemos y mucho mejor que otras muchas cosas que se ven por el mundo.

También es cierto que hay quien cuando va a votar lo hace siempre al mismo partido, es lo que se llama «votante de base», y a estos es imposible hacerles cambiar de idea. Por eso es tan difícil, aunque no imposible, introducir partidos nuevos en cualquier en las administraciones públicas.

Puede que no lo sepan, pero mi madre fue concejala en la primera legislatura democrática y tiempo después, la primera mujer en encabezar una lista en Dénia. «Si toda la gente que me dijo que me iba a votar», me comentó una vez, «me hubiera votado, hubiera sacado mayoría absoluta en vez de los dos concejales que saqué». Las cosas son así, aunque como advirtió Gil de Biedma «uno lo empieza a comprender más tarde».

Faltan ocho meses para las elecciones. El primer concejal cuesta entre 800 y 1.000 votos. ¿Cuántos partidos nuevos van a presentarse? Yo ya llevo contabilizados al menos tres. Uno de ellos realmente me asusta.