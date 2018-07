La falta de un milagro reciente ralentiza el proceso de beatificación del Pare Pere La imagen de la Santíssima Sang admirada por devotos y turistas durante la procesión celebrada ayer por la tarde en Dénia. / Tino Calvo María Francisca Iborra Solbes es la nueva camarera de la Cofradía de la Santíssima Sang de Dénia en relevo de Carmen Buigues Frau BEATRIZ DEL CAZ DÉNIA. Jueves, 12 julio 2018, 00:44

El proceso de beatificación del Pare Pere podría ser más largo de lo que a los feligreses les gustaría. Los pasos que impone Roma están ralentizando este nombramiento debido a la falta de un milagro reciente. Juan José Ribes Fornés, presidente de la Cofradía de la Santíssima Sang de Dénia, se lamenta de la dificultad de demostrar los milagros del fraile cuando ha pasado tanto tiempo desde que ocurrieron, «si fueran más recientes sería mucho más fácil de probar».

El religioso, a día de hoy, está considerado 'siervo de Dios', el primer paso dentro de su beatificación. El siguiente sería ser nombrado 'venerable' y después 'beato'. Pero para conseguirlo, Roma ha de confirmar dos milagros realizados por fray Pedro Esteve, el Pare Pere, y «no uno solo como ocurre con los mártires».

Este proceso, iniciado en 1984, está ahora mismo en manos del Vaticano, que es quien ha de discutir la documentación aportada desde Dénia, exigiendo más datos o nombrando al Pare Pere venerable. Pero en este momento no se sabe cuándo ocurrirá esto y el propio Ribes Fornés recoge que este proceso puede durar años. Así lo reconoció ayer después la misa en honor a la Santíssima Sang.

Tras el oficio religioso también se anunció el nombre de la nueva camarera de la Cofradía, María Francisca Iborra Solbes, quien se mostró emocionada y muy nerviosa ante su nuevo cargo. «Cuando me lo dijeron no me lo esperaba», comentó Iborra, «para mí es un gran privilegio». Ésta releva a Carmen Buigues Frau, camarera saliente.

Estos dos anuncios coincidieron con la misa en honor a la Santíssima Sang, uno de los principales actos religiosos del día grande de la Festa Major de Dénia. Fue oficiada por el vicario episcopal Luis Molina, que incidió en la importancia del amor fraternal. También se repartió, como cada año y por parte de los miembros de la Cofradía, los panes que recrean el milagro más conocido del Pare Pere y al que se le atribuye la curación de la epidemia que sufrieron los vecinos de la ciudad en el año 1633.

Por la noche, tuvo lugar la procesión en honor de la Santíssima Sang que recorrió parte del centro histórico de Dénia y que siguieron con gran fervor devotos y turistas. La comitiva partió de la plaza de la Constitución, donde está la iglesia de la Asunción, y fue hasta la iglesia de las Agustinas. Allí, los cofrades depositaron la imagen del Cristo yacente.

Una vez terminada la procesión, los actos continuaron con un concierto de la Agrupació Artística Musical de Dénia en el escenario de la calle La Vía. La banda, dirigida por Frank de Vuyst, dividió el concierto en dos partes. En la primera, se interpretó 'Sofía Soler', de Martínez Gallego, y 'The Wall', de Otto M. Schwarz. Además, se estrenó la pieza 'Trafalgar', del dianense Javier Pinto. En la segunda parte del concierto, la solista local Carmen Paula Romero se unió a la banda para interpretar una selección de piezas de George Gershwin, entre las que figuraron 'Somebody loves me', 'Nice work if you can get it' o 'Summertime'.

Respecto a las sesiones de bous a la mar, la de la tarde registró un incidente destacado. Un hombre extranjero, de 35 años, sufrió tres heridas por asta de toro en ambas axilas y espalda. Los servicios sanitarios le trasladaron, en estado estable y sin afección pulmonar, hasta el Hospital de Dénia para curas y observación.

Con las fiestas superando el ecuador, el programa de hoy continúa con una oferta para todos los públicos. Además de los tradicionales bous a la mar, a las seis de la tarde habrá un espectáculo taurino infantil con merienda organizado por las peñas.