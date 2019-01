«Las Fallas necesitan evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos» Antonio Vargas Zurita, pregonero de las Fallas 2019. / Tino Calvo El vicepresidente de la Junta Local y miembro del distrito Oeste intentará que el pregón de este año sea «algo diferente» y no faltará la parte reivindicativa Antonio Vargas Zurita Pregonero de las fiestas de Dénia 2019 R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 26 enero 2019, 01:10

Antonio Vargas Zurita, vicepresidente de la Junta Local Fallera y miembro del distrito Oeste, será el pregonero de las Fallas de Dénia 2019. Su discurso, del que ya tiene las líneas maestras, dará la salida oficial a los festejos de este año. Aunque no quiere avanzar nada de lo que dirá, tiene claro que, aunque sean muy tradicionales, estas fiestas han de adaptarse a los tiempos que corren y evolucionar hacia una mayor igualdad.

-¿Cómo se enteró de que iba a ser el pregonero de las Fallas de Dénia 2019?

-Me lo pidió el presidente, personalmente, hace unos diez días.

-¿Qué supone ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas?

-Es un orgullo y una satisfacción personal.

-Sabemos que ya están esbozadas las líneas maestras del pregón, ¿va a haber alguna sorpresa?

-No lo sé, esto es muy repetitivo siempre. Pero intentaré que sea algo diferente.

-No faltará la parte reivindicativa, ¿verdad?

-Siempre tiene que haber algo reivindicativo.

-¿Puede adelantar algo?

-No (ja, ja, ja).

-¿Qué son para usted las fallas?

-Una forma de vida. Las vivo en el ámbito de la familia. Yo no podría tener vida en las fallas si no estuviese apoyado por mi familia y, sobre todo, por mi mujer. Ella es la artífice de que yo esté en el mundo de las fallas, junto a mi gran amigo Pascual, que falleció.

-¿Cómo fueron esos inicios?

-Yo entré en la comisión de Les Roques porque fue presidente Baldomero Jareño, un trabajador de mi padre. Por aquel entonces yo jugaba en el juvenil de Dénia. Estuve en esa comisión cinco años. Dejé de ser fallero cuando me fui a la mili y cuando volví ya estaba desubicado. Pero mientras estuve en Les Roques, mi gran amigo Pascual era fallero de Oeste y nos propusimos un reto: si uno conseguía ser presidente, el otro se iba a su falla.

-Y Pascual ganó.

-Un día de San José iba con mi mujer y el carrito de mi hija, que entonces tenía unos meses, y entramos en la plaza Oeste. En ese momento venía la falla, que había sacado presidente, y se acercaba Pascual con el gorro puesto. Le dije a mi mujer que diéramos media vuelta, pero él me vio antes. Y desde entonces, de eso hará unos 26 años, estoy en la comisión.

-¿Cuántos cargos ha ostentando dentro de las fallas?

-Muchos, desde presidente hasta delegado de infantiles, de loterías, de cuotas, de deportes y también once o doce años delegado de Junta. Y llevo dos años de vicepresidente de la Junta Local Fallera. También he sido padre de cargos infantiles, y ahí te tienes que preocupar del bienestar de tus hijos y de que no le falte nada a la comisión.

-Estar en la JLF, ¿le permite ver las fallas desde otra perspectiva?

-Estoy viendo otra perspectiva que conocía, porque he sido delegado de Junta, pero no se vive igual. Muchas cosas que criticamos, si la gente las viviera desde otro punto de vista, quizá sería más colaborativa y menos crítica.

-¿Se ha planteado en algún momento ser presidente de la JLF?

-En ningún caso. Yo soy componente de la Junta porque me lo pidió mi amigo José Vicente Benavente y no le pude decir que no, como ha pasado cuando me pidió que fuese el pregonero, pero en ningún caso me he planteado ser presidente.

-En esas tres décadas en el mundo fallero ha visto evolucionar la fiestas, ¿qué es lo que más le gusta?

-Lo que más me gusta es la plantà, desde siempre. Y las fallas evolucionan, para bien y para mal. Pero hay cosas que son lo que son. La fiesta de las fallas es para realzar la figura de la mujer valenciana, pero esto ha cambiado. Estamos hablando de más igualdad, antes se veía de otra forma. Eso sí que ha evolucionado mucho y espero que siga evolucionando. La mujer está muy implicada, yo he intentado implicar a muchas, entonces depende ya de ellas.

-¿Qué cambiaría en la fiesta?

-No sé si cambiaría algo. Yo creo que debe evolucionar, no cambiar. Son unas fiestas muy tradicionales que necesitan evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Es como las nuevas tecnologías, nos vamos adaptando a ellas.

-¿Cómo ve el futuro de la fallas en Dénia?

-Quiero verlo esperanzador, en el sentido de que debe evolucionar y debe de mostrarse con más apoyo de la gente que debe soportar el tema de las fallas. Y hay que ser tolerantes con los que no viven las fallas, porque no todo el mundo está de fiesta.

-¿Y el futuro del distrito Oeste?

-La comisión tiene un gran futuro. Tenemos gente muy joven con ganas de trabajar, que es lo que hay que cuidar.