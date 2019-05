EXPOSICIONES

Mi primer flechazo pictórico fue en El Prado. Algunos de sus cuadros me envolvieron de tal modo que me resultó difícil distinguir donde terminaban ellos y donde empezaba yo. Después ha habido otros idilios. Especialmente con los impresionistas pero también con autores como Hopper, Magritte y últimamente Slava Fokk. Yo siempre le he encontrado a la pintura un componente de seducción. Creo que implica una cierta intimidad que en el peor de los casos te deja indiferente y en el mejor te conmueve y te fascina.

No entiendo mucho de pintura, si bien como decía Pierre-August Renoir, «la única forma de entender la pintura es ir y verla». Lo que sí sé es que no puedo esperar al sábado. Un amigo, Manolo Rodríguez, inaugura exposición y tienda de ropa. La primera vez que vi un cuadro suyo fue en un restaurante en Dénia. Concretamente en For Amour, aunque los murales de Casa Benjamín también son suyos. Se trataba de un solo lienzo que formaba parte de una colección más extensa de pinturas de temática asiática. Mi sensación inicial fue una mezcla de reconocimiento y extrañeza. ¿Cómo explicar que sientes que un cuadro habla sobre ti si quien lo ha pintado no sabe nada en absoluto de tu persona? Pero yo en aquel instante sentí que aquel cuadro pegaba con mi salón, que pegaba con mi cuarto. Que hacía juego con mi pasillo y con mi baño. No tardé en darme cuenta de que aquel cuadro (como otros suyos que vi después) con lo que hacía juego era conmigo. Más tarde conocí a la mano que había trasladado tanto de la nada más absoluta a aquel pedazo de tela.

Al conocer a Manolo lo entendí todo. La franqueza que transmitía el lienzo solo la podía haber pintado una persona así. Tan humilde, tan cercano, tan de verdad. Manolo ha expuesto en múltiples ocasiones y lleva gran parte de su vida pintando. A partir de mañana a las 20 horas abre tienda en Dénia, en la calle Colón, 18. Yo no me lo perdería porque, como decía Elsa Triolet, «crear es tan difícil como ser libre». Y Manolo es una de las personas más libres que conozco.