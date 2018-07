Exigen a todas las empresas de turismo activo que acaten las restricciones en la Cova Tallada Varios de los usuarios con sus kayaks son rescatados por los miembros de la Cruz Roja en la zona cercana a la Cova Tallada. / J esús Reina Cruz Roja y la Policía Local rescatan a más de 50 personas que iban en kayak a visitar la cavidad marina a pesar del último temporal de mar B. ORTOLÀ DÉNIA. Lunes, 23 julio 2018, 23:53

El director del parque natural del Montgó, Joseba Rodríguez, lo tiene claro: «todas las empresas que se dedican a los paseos marítimos en la comarca y que visitan la zona de la Cova Tallada deberían cumplir con el pacto acordado». Se refiere al acuerdo al que llegaron las diferentes empresas de ocio de la comarca que ofrecen este tipo de servicios ante los problemas de aglomeración que sufre este enclave costero. Esta compañías se coordinaron para controlar el número de kayacs que entra en la cavidad marina, el número máximo no debía sobrepasar las diez embarcaciones.

Rodríguez apunta que el pacto se cumple «en su mayor medida» entre las compañías de la Marina Alta. El problema, indica, es que esta zona es un punto de referencia para otras empresas que no son de la comarca. Según el director del parque, «estas no conocen o no ven necesario cumplir con el acuerdo, por lo que en muchas ocasiones se acumula mucha gente que quiere visitar este punto del litoral, ocasionando un grave problema para el ecosistema que allí vive».

Según el concejal de Medio Ambiente, Josep Crespo, «lo que un principio era un pacto de autoregulación, sin obligaciones y de buenas intenciones, se ha ido diluyendo». Al principio, explica el edil, las empresas cumplían con lo establecido, pero poco a poco, «en alguna excursión con un grupo de 8 personas, se intentaba meter a tres personas que contrataban la excursión a última hora, y poco a poco, ha ido aumentando de nuevo».

Los testigos califican de «imprudencia» la salida de los kayaks al mar con el temporal

Además de las graves consecuencias que tiene para el entorno natural, en ocasiones, la multitud de gente también puede producir situaciones de riesgo. El último ejemplo se vivió el pasado fin de semana, cuando más de medio centenar de usuarios que se encontraban visitando la Cova Tallada tuvieron que ser rescatados por un dispositivo formado por la Cruz Roja y la Policía Local de Dénia. Según fuentes municipales, había diferentes empresas, «algunas de la comarca y otras que no».

Algunos de los testigos calificaron la escena como «extremadamente peligrosa». El fuerte oleaje a punto estuvo de estampar varios de los kayaks y algunos de sus tripulantes contra la rocosa costa. Muchos cayeron al agua y tuvieron que ser rescatados por la embarcación de emergencias de la Cruz Roja.

Según comentó su presidenta, Ana Belén Quintanar, el temporal les pilló de imprevisto: «estas empresas suelen estar en contacto con nosotros para informarse sobre el tiempo. Cuando no es bueno, cancelan las posibles salidas». Quintanar comentó que a primera hora, antes de la salida de los grupos, «parecía que las condiciones iban a ser normales, por lo que finalmente decidieron salir a la mar, pero el tiempo cambió rápidamente y les pilló en el agua».

En un primer momento los instructores intentaron que los grupos se acercasen a la Cova Tallada para resguardarse y poder coordinar un posible rescate por tierra, pero fue imposible, «la mar estaba muy brava y hubo algunos momentos de tensión porque temíamos que se produjese una tragedia», comentó uno de los testigos. A su parecer, «fue una imprudencia por parte de estas empresas salir a navegar sabiendo que el tiempo estaba muy enrarecido y podía estropearse en cualquier momento». Para este testimonio, los usuarios tuvieron «suerte de que Dénia cuente con un equipo de Cruz Roja tan bien preparado que hizo un trabajo excelente».

Para que no se vuelva a repetir una situación tan extrema, Joseba incide en la necesidad de que «todas estas empresas cumplan con los términos acordados hasta el próximo año». Será entonces, recuerda el director de parque natural, cuando se regulen las visitas al enclave costero: «si la gente no tiene un mínimo de conciencia y respeto por el entorno y por su vida, habrá que imponer normas que garanticen la preservación de la cueva».