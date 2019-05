El exalcalde de Benitatxell firmó dos horas antes de la moción de censura un convenio que beneficiaba a un concejal R.G. Josep Femenia y Manolo Segarra abandonan el pleno antes de la votación del punto para incoar el expediente para anular ese acuerdo R.G. Viernes, 3 mayo 2019, 13:57

El exalcalde de Benitatxell, Josep Femenia, firmó el pasado 11 de octubre un convenio de colaboración por cuatro años con una fundación que prestaba el servicio de red pública y abierta de telecomunicaciones que ofrece acceso a internet. Lo curioso es que el documento se registró dos horas antes de la moción de censura que le apartó de la alcaldía, se suscribía con una empresa que gestionaba ya ese servicio sin ningún contrato y, además, beneficiaba a una empresa que tiene como administrador solidario a un concejal compañero de partido y de gobierno de Femenia, Manolo Segarra, ambos de Movimiento RED.

Todo esto ha salido a relucir en el pleno celebrado esta mañana y en el que se abordaba, entre otros puntos, la incoación de expediente para declarar la nulidad de ese convenio.

El actual alcalde, Miguel Ángel García, candidato de Més Benitatxell, ha señalado que les sorprendió la jugada y que pidieron informes jurídicos, que han desvelado que ese acuerdo «vulnera todos los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público», que alerta de que no se ha realizado el pertinente expediente de contratación y también incide en que la competencia para dar luz verde al convenio correspondía al pleno y no al primer edil.

Femenia ha replicado que ese informe era «parcial» y que a él lo que le preocupan son «las sentencias». El líder de RED ha remarcado que lo único que quiere el nuevo ejecutivo es «hacer daño» y ha recalcado que se trata de «un equipo de gobierno que no gobierna, sino que toca las narices». Además ha aprovechado para recriminarles que mandaran junto a una «procesada», en referencia a edil Nieves García (IMA) y les ha acusado de ser «colaboradores necesarios de la corrupción».

Por su parte, Manolo Segarra ha contestado que el convenio no se hizo antes porque «no lo encontramos oportuno». También ha hecho hincapié en que no están cobrando del Ayuntamiento y que el Consistorio no está pagando nada por la red.

Antes de la votación del punto para incoar el expediente para declarar nulo el acuerdo, Femenia y Segarra se han levantado de sus asientos y han abandonado el pleno.