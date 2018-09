«ESTEM TREBALLANT EN AIXÒ I PUNTO»

Transformación radical en apenas unos meses… Esto es lo que nos proponen ahora PSOE y Compromis Dénia de cara a los próximos meses, cuando tan sólo falta un año para las elecciones municipales. Como si los tres años anteriores no hubieran contado para un equipo, que ha alcanzado el súmun máximo de chapuceros con la puesta en marcha de la nueva estación de autobuses.

Ellos, el gobierno que se ha autodenominado de la transparencia y el diálogo, han sido incapaces de escuchar las serias dudas de aquellos ciudadanos más puestos en la materia que decían aquello de: ahí no caben los autobuses. Y así ha pasado. No caben. ¿Resultado? Una estación tercermundista y somos el hazmereir de toda la comarca. Pues nada. No pasa nada. La ampliamos un poquito y ya. ¡Ay, si eso lo hubiéramos hecho los del PP!

Pero no sólo ha resultado una chapuza la nueva estación (y no vamos a hablar de la actitud chulesca del PSOE con este tema), también podemos ver como en pleno año electoral han puesto en marcha diversas obras del Plan Confianza todas a la vez. Con la cantinela que si no empiezan ahora pierden el dinero, cuando todos somos conocedores que hay de tiempo hasta finales de 2019.

Pues nada, la ciudad sumida en un caos absoluto y estaremos en pleno verano, recibiendo a todos los visitantes con las calles abiertas en canal. Pero para ellos no pasa nada. No escuchan a ciudadanos y partidos de la oposición como el nuestro, donde les recomendamos (por bien) que las obras continúen en el mes de septiembre. Pero si tiempo para hacerse una foto van a tener!!

Aunque resulta curioso que dentro de esos 50 compromisos no aparezcan por ejemplo la construcción del segundo Centro de Salud. Tanto que habían dicho ellos cuando estaban en la oposición y miren ustedes, ahora ni mu.

Y así continuaremos, con retrasos tan llamativos como la adjudicación de los chiringuitos de las playas, la Escuela de Verano «Vacances per a tots i totes» (este último, ni lo han sacado a licitación. Han sido capaces de dejar a los padres sin una opción estupenda de cara al verano), el nuevo Plan General Estructural (si hubieran aprobado el que llevamos al pleno…), el Plan Director del Castillo (ni está ni se le espera), la no consecución del solar del antiguo ambulatorio (tanto que dijeron que ellos lo solucionarían)… Un suma y sigue lamentable.

Pero no pasa nada. Les da igual que los comerciantes estén enfadados porque no se les escucha. Ellos a lo suyo. A vendernos 50 proyectos que van a cambiar Dénia y mientras, este verano, ¿qué hacemos? ¿qué van a hacer a quellos comerciantes que durante este tiempo van a ver mermados sus ingresos?

Y para más INRI, se gastan 33.500 euros en dos estudios para peatonalizar la calle Marqués de Campo. Pero de este y otros temas, tendremos otras semanas para hablar con más detenimiento. Mientras, el pleno de este mes se adelanta en un día porque el señor Alcalde se nos va de viaje a Parma y la semana que viene Croacia. Pues nada, otros 6.000 euritos en viajes, pero aquí, no pasa nada. Ellos, continúan «treballant en això». Y punto. Lo tenemos claro?